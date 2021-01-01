Голикова рассказала о выплатах студентам за помощь в борьбе с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 60 тыс. студентов вузов, которые привлекаются к борьбе с коронавирусом, получат выплаты по 10 тыс. рублей. Об этом на совещании с главами регионов рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Предполагается, что количество студентов федеральных учреждений <...> получат выплаты в ноябре и декабре по 10 тысяч рублей — 60 296 человек, которые сегодня работают в медицинских организациях не на штатных должностях, а привлечены в рамках практической подготовки», — сказала Голикова.

Давать дополнительные выплаты студентам-медикам, помогающим в борьбе с коронавирусной инфекцией, 18 ноября предложил президент России Владимир Путин. Президент предложил выплатить студентам медицинских вузов, ординаторам, аспирантам, не трудоустроенным в поликлиниках и больницах, по 10 тыс. руб. в месяц, а студентам медицинских училищ — по 7 тыс. руб.

В октябре Голикова предложила привлекать студентов и преподавателей медицинских работников не только помогать в борьбе с COVID-19, но и работать в первичном звене.