Кабмин поручил привлечь студентов-медиков к работе в первичном звене

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Для борьбы с коронавирусом Минздраву и Минобрнауки предложили привлекать студентов и преподавателей к работе не только с зараженными, но и во всем первичном звене здравоохранения. Об этом на совещании членов правительства с президентом России заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Минобрнауки поручено задействовать старшекурсников, преподавателей и профессоров медицинских вузов не только в борьбе с коронавирусом, но и в первичном звене», — подчеркнула Голикова.

Кроме того, Голикова рассказала, что правительство договорилось с МГМУ им. Сеченова о консультациях с медперсоналом проблемных регионов. «Практически в режиме через день на каждой неделе будут проводиться консультации для медицинского персонала с точки зрения обучения и консультирование по тактике оказания медицинской помощи», — подчеркнула Голикова.

РБК направил запросы в Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова, МГУ им. Ломоносова, Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова.