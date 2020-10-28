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Кабмин поручил привлечь студентов-медиков к работе в первичном звене

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Для борьбы с коронавирусом Минздраву и Минобрнауки предложили привлекать студентов и преподавателей к работе не только с зараженными, но и во всем первичном звене здравоохранения. Об этом на совещании членов правительства с президентом России заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Минобрнауки поручено задействовать старшекурсников, преподавателей и профессоров медицинских вузов не только в борьбе с коронавирусом, но и в первичном звене», — подчеркнула Голикова.

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Фото:Сергей Чириков / EPA / ТАСС

Кроме того, Голикова рассказала, что правительство договорилось с МГМУ им. Сеченова о консультациях с медперсоналом проблемных регионов. «Практически в режиме через день на каждой неделе будут проводиться консультации для медицинского персонала с точки зрения обучения и консультирование по тактике оказания медицинской помощи», — подчеркнула Голикова.

РБК направил запросы в Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова, МГУ им. Ломоносова, Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова.

Весной президент России Владимир Путин дал поручение Минздраву привлечь аспирантов медицинских вузов к борьбе с коронавирусом. Глава государства также распорядился предусмотреть им компенсацию за работу в опасных условиях труда.

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Голикова также заявила, что в 38 субъектах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная.

С начала пандемии COVID-19 в России зафиксировали свыше 1,56 млн случаев заболевания. За последние сутки в стране выявили 16 202 случая заражения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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