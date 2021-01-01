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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова поручила регионам сообщать о готовности к вакцинации от COVID-19

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Регионы должны доложить о готовности к вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с регионами России.

«Вы (регионы. — РБК) должны доложить о готовности с приложением плана региона по проведению вакцинации», — сказала она.

Голикова добавила, что план должен включать организацию транспортировки и хранения вакцины, наличие специального оборудования для обеспечения температурного режима, количество обученного для проведения вакцинации медперсонала и перечень мест хранения вакцины и проведения вакцинации, «включая информацию о возможности довода граждан до пунктов проведения вакцинации».

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Ранее Голикова говорила о том, что массовая вакцинация населения от коронавируса начнется в стране в 2021 году. При этом она отметила, что вакцинация людей из групп риска — медиков и учителей — проводится в первую очередь. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, говорил, что вакцинация может начаться в конце этого года.

В Кремле вакцинацию граждан от коронавирусной инфекции назвали «грандиозной задачей» для властей. При этом точную дату начала прививок в Кремле назвать не смогли.

Первая вакцина от коронавируса «Спутник V» была разработана в Центре им. Гамалеи и зарегистрирована в августе. Вакцина проходит пострегистрационные испытания. В испытаниях помимо России принимают участие другие страны, в том числе Белоруссия и Венесуэла. В октябре в стране была зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона».

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