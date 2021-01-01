Голикова поручила регионам сообщать о готовности к вакцинации от COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Регионы должны доложить о готовности к вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с регионами России.

«Вы (регионы. — РБК) должны доложить о готовности с приложением плана региона по проведению вакцинации», — сказала она.

Голикова добавила, что план должен включать организацию транспортировки и хранения вакцины, наличие специального оборудования для обеспечения температурного режима, количество обученного для проведения вакцинации медперсонала и перечень мест хранения вакцины и проведения вакцинации, «включая информацию о возможности довода граждан до пунктов проведения вакцинации».

Ранее Голикова говорила о том, что массовая вакцинация населения от коронавируса начнется в стране в 2021 году. При этом она отметила, что вакцинация людей из групп риска — медиков и учителей — проводится в первую очередь. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, говорил, что вакцинация может начаться в конце этого года.