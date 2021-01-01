Путин предложил доплаты помогающим в борьбе с COVID студентам-медикам

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил дополнительную выплату до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые помогают больным COVID-19. РБК вел трансляцию.

«Таких студентов, которые действительно могут работать и могут делать это эффективно, надо обязательно поощрять», — отметил Путин.

Речь идет о студентах медицинских вузов, ординаторах, аспирантах, не трудоустроенных в поликлиниках и больницах, уточнил глава государства. Он предлагает выплатить им по 10 тыс. руб. в месяц, а студентам медицинских училищ — по 7 тыс. руб.

«Сейчас в медучреждениях, как мы знаем, большой объем работы, напрямую не связанный с лечением больных, и этот объем отчасти берут на себя и студенты-медики», — отметил президент.