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Пандемия коронавируса ,  
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Путин предложил доплаты помогающим в борьбе с COVID студентам-медикам

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил дополнительную выплату до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые помогают больным COVID-19. РБК вел трансляцию.

«Таких студентов, которые действительно могут работать и могут делать это эффективно, надо обязательно поощрять», — отметил Путин.

Речь идет о студентах медицинских вузов, ординаторах, аспирантах, не трудоустроенных в поликлиниках и больницах, уточнил глава государства. Он предлагает выплатить им по 10 тыс. руб. в месяц, а студентам медицинских училищ — по 7 тыс. руб.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Сейчас в медучреждениях, как мы знаем, большой объем работы, напрямую не связанный с лечением больных, и этот объем отчасти берут на себя и студенты-медики», — отметил президент.

В конце октября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом сообщила, что Минздраву и Минобрнауки предложили привлекать студентов и преподавателей не только к борьбе с COVID-19, но и к работе в первичном звене.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

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Месяцем ранее студентов медицинских вузов Москвы стали приглашать на работу в городских больницах из-за роста числа зараженных коронавирусом. Весной аспиранты медицинских вузов уже привлекались к борьбе с коронавирусной инфекцией по поручению главы государства.

Владимир Путин студенты выплаты коронавирус совещание
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