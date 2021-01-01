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В МВД назвали сроки пилотного запуска электронных паспортов в Москве

Фото:Global Look Press
Фото: Global Look Press

В МВД России рассчитывают завершить подготовку к пилотному запуску в Москве системы электронных паспортов к 1 декабря следующего года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там отметили, что подготовка к эксперименту ведется совместно с Минцифры, столичном мэрией, а также другими заинтересованными государственными органами и бизнес-сообществом.

В МВД напомнили, что электронный паспорт представляет собой пластиковую карточку размером с банковскую с электронным носителем информации. На нем будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте гражданина Российской Федерации (в том числе о регистрации по месту жительства и семейном положении, о детях). Считывать их будут при помощи мобильного приложения.

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«Предполагается, что электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью», — говорится в сообщении. В МВД добавили, что паспорт с электронным носителем информации будет иметь более высокую степенью защиты по сравнению с бумажным. Также он будет более практичен, износостоек, а при утере появится возможность его быстрой блокировки.

В октябре прошлого года в Минкомсвязи заявляли о планах запустить в Москве эксперимент с выдачей электронных паспортов в марте 2020 года. Речь шла о том, чтобы сначала выпустить мобильное приложение, связанное с обычным паспортом, а затем выпустить карточки с чипом. Однако с началом пандемии от этих планов отказались.

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В конце мая Минкомсвязь предлагала запустить в Москве проект по использованию мобильного приложения с QR-кодом вместо паспорта. В рабочей версии документа говорилось о том, что участники пилота могли с помощью такого приложения получать госуслуги, заключить трудовой договор, купить автомобиль.

электронный паспорт МВД Москва
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