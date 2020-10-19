Родители московских школьников рассказали о сбоях в электронном дневнике

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Некоторые ученики в московских школах утром 19 октября не смогли подключиться к онлайн-уроку из-за сбоя в работе электронного дневника и журнала МЭШ (электронный журнал для классных руководителей и учителей. — РБК). Об этом РБК сообщили родители школьников.

19 октября школьники вернулись к занятиям после двухнедельных каникул, объявленных из-за ситуации с коронавирусом. Ученики начальной школы и пятиклассники начали заниматься в традиционном формате, старшеклассники — дистанционно.

«Проблемы с доступом начались в 8:30. Учителя оперативно стали переводить детей на уроки в Zoom. Сейчас можно зайти в дневник, но лишь потому, что уроки уже закончились, либо все перешли на Zoom», — рассказала мать ученика школы №1018 Марина Кравченко.

Житель Москвы Александр Пожалов также сообщил о трудностях с дистанционным проведением урока у дочери. «У старшей дочери в средней школе уроки проходят в Zoom. Адрес и пароль конференции ученикам приходили через их личный кабинет в электронном дневнике. Но у многих детей в классе с утра были проблемы с доступом в ЭЖД, так как он «висел». Кто-то из детей так и не смог увидеть свой пароль и не подключился к уроку-конференции, кто-то смог это сделать лишь с большим опозданием», — объяснил он.