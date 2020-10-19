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Родители московских школьников рассказали о сбоях в электронном дневнике

Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Некоторые ученики в московских школах утром 19 октября не смогли подключиться к онлайн-уроку из-за сбоя в работе электронного дневника и журнала МЭШ (электронный журнал для классных руководителей и учителей. — РБК). Об этом РБК сообщили родители школьников.

19 октября школьники вернулись к занятиям после двухнедельных каникул, объявленных из-за ситуации с коронавирусом. Ученики начальной школы и пятиклассники начали заниматься в традиционном формате, старшеклассники — дистанционно.

«Проблемы с доступом начались в 8:30. Учителя оперативно стали переводить детей на уроки в Zoom. Сейчас можно зайти в дневник, но лишь потому, что уроки уже закончились, либо все перешли на Zoom», — рассказала мать ученика школы №1018 Марина Кравченко.

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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Житель Москвы Александр Пожалов также сообщил о трудностях с дистанционным проведением урока у дочери. «У старшей дочери в средней школе уроки проходят в Zoom. Адрес и пароль конференции ученикам приходили через их личный кабинет в электронном дневнике. Но у многих детей в классе с утра были проблемы с доступом в ЭЖД, так как он «висел». Кто-то из детей так и не смог увидеть свой пароль и не подключился к уроку-конференции, кто-то смог это сделать лишь с большим опозданием», — объяснил он.

По его словам, на прошлой неделе, во время тестовых классных часов, у школьников возникали проблемы с Microsoft Teams — учителя и ученики периодически «вылетали» из конференции. Поэтому было решено начать учебу в Zoom, но и в этом сервисе периодически происходят сбои. «В итоге номер и пароль конференции в Zoom тем, у кого не было доступа в электронный дневник, пересылали по старинке — по WhatsApp», — рассказал Пожалов.

Собеседник РБК уточнил, что школьники должны пересылать через электронный дневник домашние задания и самостоятельные работы, но из-за проблем с платформой это пока невыполнимо.

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Ученик седьмого класса школы №179 подтвердил РБК, что учитель не смог провести первый урок в режиме видеоконференции из-за проблем с доступом в электронный дневник. «На первом уроке — биологии — мы открыли ЭЖД, но, видимо, из-за очень большой нагрузки он перестал открываться. Во сколько это началось, не знаю, но на сайте Mos.ru до сих пор написано, что услуга недоступна. На какое-то очень недолгое время сайт «развисал», но всё равно очень долго загружался. В итоге пришлось проводить урок, используя другие сервисы: в Mattermost нам просто скинули задания. Но все остальные уроки должны были быть в Zoom, поэтому больше проблем не возникло», — рассказал он.

Ранее в департаменте образования Москвы сообщили, что первый урок у столичных школьников прошел с техническими сбоями из-за проблем в работе электронного дневника. Ко второму уроку технические специалисты «сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов», уточнили в ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о каникулах в московских школах 28 сентября. Изначально часть школьников должна была отдыхать с 5 по 11 октября, но из-за ситуации с коронавирусом каникулы продлили еще на неделю. Также приостановили работу детские досуговые организации и учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении правительства Москвы.

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