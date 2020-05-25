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Минкомсвязь предложила использовать QR-коды вместо паспортов

Минкомсвязь предложила запустить эксперимент по использованию в Москве мобильного приложения с QR-кодом вместо паспорта. Участники пилота смогут с его помощью получать госуслуги, заключить трудовой договор, купить автомобиль и др.
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Минкомсвязь предложила провести в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021-го эксперимент по применению мобильного приложения «Мобильный идентификатор» вместо основного документа, удостоверяющего личность гражданина России, следует из опубликованного на портале Regulation.gov.ru в понедельник, 25 мая, проекта постановления правительства.

Через несколько часов после опубликования текст проекта был удален с сайта. РБК направил вопрос в Минкомсвязи — почему документ исчез с сайта.

«Был опубликован, а затем удален рабочий вариант постановления. В ближайшее время проект постановления будет залит на портал», — заявил РБК представитель министерства.

О том, что министерство готовится запустить эксперимент по переходу на электронный паспорт в виде мобильного приложения, ранее рассказывал источник РБК, близкий к министерству.

Из того текста, который несколько часов провисел на портале, следует, что Минкомсвязь должна разработать приложение до 1 декабря этого года. В эксперименте будут участвовать сама Минкомсвязь, МВД, Минэкономразвития, ФСБ, ФСТЭК и другие госорганы, а также правительство Москвы, ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы», «Ростелеком», АНО «Цифровая экономика» и иные юрлица и граждане на добровольной основе.

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Чтобы установить мобильное приложение на телефон или планшет, пользователю нужно иметь учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также запись в Системе управления доступом к информационным ресурсам города Москвы (СУДИР). Для активации мобильного приложения нужно будет обратиться с соответствующим заявлением в «пилотный многофункциональный центр» (МФЦ), предоставить паспорт, согласие на обработку персональных данных. После прохождения авторизации в мобильном приложении работник пилотного МФЦ передаст гражданину расписку о приеме заявления, в которой будет содержаться QR-код, он вместе с биометрическими данными потребуется для активации приложения. Этот QR-код гражданин впоследствии и будет предъявлять для подтверждения своей личности, пояснил источник РБК, близкий к одному из участников эксперимента.

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С помощью приложения можно будет подтверждать свою личность во время личного или удаленного обращения за государственными, муниципальными и иными услугами в рамках эксперимента. В частности, таким образом можно будет:

  • пройти регистрацию индивидуального предпринимателя;
  • заключить трудовой договор;
  • приобрести или продать автомобиль;
  • получать почтовые отправления у операторов почтовой связи;
  • покупать авиа- и железнодорожные билеты на рейсы внутреннего сообщения, регистрироваться на них;
  • подтверждать совершеннолетний возраст при покупке алкогольной и табачной продукции и др.

Как в России планировали внедрять электронный паспорт

В России уже несколько лет обсуждается возможность замены гражданского паспорта на электронный аналог. Первую концепцию перехода на электронное удостоверение личности правительство утвердило еще в сентябре 2013 года. Согласно этому варианту, с 2025 года можно будет получить только подобный документ, а с 2030 года бумажные паспорта перестанут действовать.

Выдача электронных удостоверений личности вместо паспорта гражданина России также предусмотрена в нацпрограмме «Цифровая экономика», утвержденной в конце 2018 года. Внедрение электронного паспорта должно повысить качество и скорость процессов взаимодействия граждан с госорганами при выполнении ими государственных функций и оказании госуслуг, с коммерческими организациями, а также между собой.

В середине прошлого года Максим Акимов, занимавший на тот момент пост вице-премьера, заявлял, что выпуск бумажных паспортов прекратится к 2023 году. Предполагалось, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку с чипом, пояснял Акимов. Кто будет оператором системы выдачи электронного паспорта и во сколько обойдется ее создание, должна была определить обновленная концепция и финансово-экономическое обоснование к ней. По первоначальным планам документы должны были внести в правительство в конце 2019 года, а в марте этого года пройти пилот по выдаче электронных паспортов, однако из-за смены правительства в начале этого года предыдущие планы оказалась неактуальными. «В начале этого года с поста вице-премьера ушел Максим Акимов, разработанная под его началом концепция «зависла» на согласовании», — говорит один собеседников РБК, близких к участникам проекта. По словам другого собеседника РБК, есть разработанный российский чип для использования в электронном паспорте, а Гознак готов начать печать карточек с ним, но не хватает документа, который будет регулировать все связанные с процессом вопросы.

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Еще один источник РБК, близкий к одному из участников проекта, рассказывал ранее, что переход на электронный паспорт был связан с внедрением цифрового профиля. Это платформа, создание которой также обсуждается в рамках программы «Цифровая экономика» для хранения основных данных граждан (паспорта, СНИЛС, ИНН) и ссылок на данные из государственных информационных систем. Предполагается, что доступ к «профилю» будут иметь сам гражданин, госорганы, а также коммерческие организации (в частности, банки). Законопроект, вводящий понятие «единого цифрового профиля» граждан, был внесен в Госдуму в июле 2019 года группой депутатов, но впоследствии его раскритиковали ФСБ и комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, указав на высокие риски утечки данных и роста числа преступлений, связанных с информацией о гражданах. Недавно инициатива о подготовке нормативной базы для создания и использования цифрового профиля гражданина попала в предложенный членами Совета Федерации перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Анна Балашова
При участии: Владислав Скобелев
Теги: Минкомсвязь, электронный паспорт
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