Минкомсвязь предложила использовать QR-коды вместо паспортов

Минкомсвязь предложила запустить эксперимент по использованию в Москве мобильного приложения с QR-кодом вместо паспорта. Участники пилота смогут с его помощью получать госуслуги, заключить трудовой договор, купить автомобиль и др.

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Минкомсвязь предложила провести в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021-го эксперимент по применению мобильного приложения «Мобильный идентификатор» вместо основного документа, удостоверяющего личность гражданина России, следует из опубликованного на портале Regulation.gov.ru в понедельник, 25 мая, проекта постановления правительства.

Через несколько часов после опубликования текст проекта был удален с сайта. РБК направил вопрос в Минкомсвязи — почему документ исчез с сайта.

«Был опубликован, а затем удален рабочий вариант постановления. В ближайшее время проект постановления будет залит на портал», — заявил РБК представитель министерства.

О том, что министерство готовится запустить эксперимент по переходу на электронный паспорт в виде мобильного приложения, ранее рассказывал источник РБК, близкий к министерству.

Из того текста, который несколько часов провисел на портале, следует, что Минкомсвязь должна разработать приложение до 1 декабря этого года. В эксперименте будут участвовать сама Минкомсвязь, МВД, Минэкономразвития, ФСБ, ФСТЭК и другие госорганы, а также правительство Москвы, ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы», «Ростелеком», АНО «Цифровая экономика» и иные юрлица и граждане на добровольной основе.