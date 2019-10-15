Минкомсвязь назвала сроки выдачи электронных паспортов

Выпуск документов в виде мобильного приложения планируется начать с 1 марта 2020 года, а с 1 июля электронные паспорта должны начать выпускать в виде карточки с чипом

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Эксперимент по выдаче на территории Москвы электронных паспортов предлагается запустить 1 марта 2020 года. Проект соответствующего указа, подготовленный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи), размещен 15 октября на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу целью проведения эксперимента названы разработка и запуск инфраструктуры выпуска, выдачи и использовании электронных паспортов, а также оценка ее эффективности.

Первый этап эксперимента предлагается запустить 1 марта 2020 года — в это время начнет выпускаться мобильное приложение, связанное с «обычным» паспортом. На втором этапе — с 1 июля 2020 года — планируется начать выпуск электронных паспортов в виде «материального носителя с чипом» и связанных с таким «носителем» мобильных приложений.

Заявление на выпуск и выдачу электронных паспортов в ходе эксперимента предлагается принимать в многофункциональных центрах (МФЦ) предоставления госуслуг, перечень которых определят власти столицы. Они же должны составить список услуг, запросы на которые москвичи смогут подавать в МФЦ при предъявлении электронного паспорта.