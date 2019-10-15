Минкомсвязь назвала сроки выдачи электронных паспортов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 64,25 (-0,11) Quote, 12:04
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 70,85 (-0,08) Quote, 12:04
Во Франции по запросу России задержали бывшего замглавы Центра связи ФСИН Общество, 16:10 Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы Экономика, 16:07 ЦБ исключил из черного списка менее 50% просивших об этом финансистов Финансы, 16:07 Букер-2019: кому и за что вручили премию Стиль, 15:59 Власти Саратова запретят детям отклоняться от маршрута по пути в школу Общество, 15:55 Задержанная в Минске россиянка сообщила о нахождении на свободе Политика, 15:50 На месте крушения Ан-72 в Конго нашли четыре неопознанных тела Общество, 15:49 Глава СК передал в Москву дело забитого до смерти в Красноярске мужчины Общество, 15:35 Москвич обвинил домработницу в краже 5 млн руб. Общество, 15:29 Синоптики предупредили о резких скачках давления в Центральной России Общество, 15:24 Эмоциональный интеллект: как протестировать и прокачать Pro, 15:21 Володин попросил Швейцарию научить Грузию обращению с Россией Политика, 15:12 Сколько Россия потеряла на отказе от доллара Quote, 15:12 Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили автомобили с надписью «ДПС» Политика, 15:10
Общество ,  
0 
Минкомсвязь назвала сроки выдачи электронных паспортов
Выпуск документов в виде мобильного приложения планируется начать с 1 марта 2020 года, а с 1 июля электронные паспорта должны начать выпускать в виде карточки с чипом
Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Эксперимент по выдаче на территории Москвы электронных паспортов предлагается запустить 1 марта 2020 года. Проект соответствующего указа, подготовленный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи), размещен 15 октября на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу целью проведения эксперимента названы разработка и запуск инфраструктуры выпуска, выдачи и использовании электронных паспортов, а также оценка ее эффективности.

Первый этап эксперимента предлагается запустить 1 марта 2020 года — в это время начнет выпускаться мобильное приложение, связанное с «обычным» паспортом. На втором этапе — с 1 июля 2020 года — планируется начать выпуск электронных паспортов в виде «материального носителя с чипом» и связанных с таким «носителем» мобильных приложений.

Заявление на выпуск и выдачу электронных паспортов в ходе эксперимента предлагается принимать в многофункциональных центрах (МФЦ) предоставления госуслуг, перечень которых определят власти столицы. Они же должны составить список услуг, запросы на которые москвичи смогут подавать в МФЦ при предъявлении электронного паспорта.

Политика
Власти показали образец электронного российского паспорта

В июле глава правительства России Дмитрий Медведев провел совещание, в ходе которого назвал главными достоинствами электронного удостоверения личности гражданина его защищенность от подделок и повреждений, а также упрощение взаимодействия с государственными органами.

«Мы оба варианта имеем в виду: и документ, который имеет физическую форму, то есть форму пластиковой карточки, которую можно носить с собой как обычный паспорт, и как дополнительная опция — это мобильное приложение в смартфоне, что также используется в ряде стран», — описал тогда электронные паспорта Медведев.

По итогам совещания вице-премьер Максим Акимов рассказал журналистам, что выдачу электронных паспортов в пилотном режиме планируется начать в Москве в июле 2020 года, а уже в течение 2022 года выдачу паспортов старого образца предполагается прекратить. При этом ранее выданные бумажные паспорта останутся действительными.

«Если те, кто имеют на руках бумажные паспорта, не захотят их менять — это привычно, удобно или просто в силу каких-то иных убеждений люди захотят продолжать пользоваться этими паспортами, то такая возможность будет, что называется, до гробовой доски. Никакого принуждения, обязательности, кампанейщины тут не предусматривается. Есть установленные законом циклы получения нового удостоверения. Именно в эти циклы и будет осуществляться выдача человеку карточки с носителем, с возможностью бесконтактного чтения», — пояснил Акимов.

Общество
Большинство россиян заявили о неготовности оформить электронные паспорта

Проведенный позднее ВЦИОМом опрос показал, что большинство россиян (59%) пока не готовы отказаться от бумажного паспорта. Около 22% опрошенных считают электронные удостоверения личности ненадежными, еще 8% беспокоятся о возможных сбоях в системе и базе данных, 4% опасаются утечки данных третьим лицам и потери самого паспорта, а 3% считают, что не все и не везде смогут пользоваться новым документом.

Автор: Евгений Калюков
Теги: электронные паспорта, Минкомсвязь РФ
Материалы по теме
Большинство россиян заявили о неготовности оформить электронные паспорта
Общество
Власти показали образец электронного российского паспорта
Политика
Бумажные паспорта в России прекратят выдавать в 2022 году
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter