В трех странах ЕАЭС отложили введение электронных паспортов на автомобили

В Белоруссии, Казахстане и Киргизии ввод электронных паспортов транспортных средств перенесли с ноября на 31 марта 2021 года. По словам представителя ЕЭК, Россия практически перешла на новую систему

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) решила отсрочить ввод электронных паспортов транспортных средств (ПТС) на территории ряда стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 марта следующего года. Об этом сообщила помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает «РИА Новости».

В своем Facebook Малкина написала, что решение коснулось трех государств: Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Сначала ввод электронных ПТС был запланирован на 1 ноября.

По словам Малкиной, Россия практически перешла на новую систему. Со 2 ноября автомобили, изготовленные или выпущенные в обращение в государствах ЕАЭС, будут регистрироваться в стране только при наличии электронных ПТС.

В России электронные ПТС начали действовать в тестовом режиме в июле 2018 года. Это данные об автомобиле, в которых включающие в себя идентификационные сведения, технические характеристики, пробег, сведения о прохождении техосмотра и страховых полисах, о владельцах и др. При полном переходе на электронные ПТС выдача бумажных аналогов документов прекратится, но автовладельцы сами смогут решить, менять уже полученный бумажный ПТС на электронный или нет.