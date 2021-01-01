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Пандемия коронавируса ,  
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Эпидемиолог исключил осложнения COVID-19 у получивших прививку

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Заражение коронавирусом после введения вакцины возможно, однако заразившиеся легче будут переносить инфекцию, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает «РИА Новости».

«Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений. Это ключевой фактор», — отметил Горелов.

По его словам, вакцина не дает осложнений, таких как пневмония, поражение мозга, сердца, почек.

Эпидемиолог рекомендовал после вакцинации продолжить носить маски, чтобы минимизировать контакт с вирусом. «Если человек получает большую дозу вируса, то любой иммунитет может не выдержать, поэтому маски, перчатки однозначно нужны», — сказал он.

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Фото:Александр Земляниченко / AP

В ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что вакцина против COVID-19 не «скафандр, это не изоляция от внешнего мира» — она защищает от тяжелого течения болезни и смерти. По ее словам, наличие иммунитета к коронавирусу не гарантирует безопасность для окружающих. Вирус может продолжать жить в организме, в том числе на слизистых, притом что сам носитель не заразится, пояснила главный санитарный врач России.

В августе была зарегистрирована первая вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и получившая название «Спутник V». Второй вакциной стал препарат, изготовленный новосибирским Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», его зарегистрировали в октябре.

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В ноябре президент Владимир Путин сообщил, что в скором времени пройдет регистрацию третья вакцина от COVID-19, созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что массовая вакцинация от коронавируса в стране начнется с 2021 года, она будет добровольной.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус вакцина
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
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