Эпидемиолог исключил осложнения COVID-19 у получивших прививку

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Заражение коронавирусом после введения вакцины возможно, однако заразившиеся легче будут переносить инфекцию, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает «РИА Новости».

«Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений. Это ключевой фактор», — отметил Горелов.

По его словам, вакцина не дает осложнений, таких как пневмония, поражение мозга, сердца, почек.

Эпидемиолог рекомендовал после вакцинации продолжить носить маски, чтобы минимизировать контакт с вирусом. «Если человек получает большую дозу вируса, то любой иммунитет может не выдержать, поэтому маски, перчатки однозначно нужны», — сказал он.