В Роспотребнадзоре назвали пик заразности COVID-19

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Концентрация коронавирусной инфекции в верхних дыхательных путях уже может быть высокой за два-три дня до первых признаков инфекции, таких как кашель, слабость или потеря обоняния. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет «Российская газета».

По словам специалиста, этой концентрации достаточно, чтобы заразить коронавирусом других людей. Пшеничная пояснила, что высокий уровень выделения коронавируса из верхних дыхательных путей есть в том числе у болеющих инфекцией в легкой форме, и длится он в течение первой недели после заражения.

«Выделение вируса из верхних дыхательных путей очень высокое в течение первой недели болезни с пиком > 7 х 108 копий РНК в мазке из ротоглотки на четвертый день заболевания», — сказала специалист.

Далее выделение жизнеспособного вируса из верхних дыхательных путей снижается и в большинстве случаев продолжается до десяти дней при легких формах инфекции, а также до трех недель при среднетяжелых и тяжелых формах заболевания, добавила Пшеничная.