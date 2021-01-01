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Власти США снова отсрочили запрет на использование в стране TikTok

Власти США отложили до 4 декабря блокировку на территории страны социальной сети TikTok. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Представитель Минфина США сообщил агентству, что продление было предоставлено для рассмотрения недавно полученного «пересмотренного представления».

Отмечается, что федеральными судами были заблокированы отдельные ограничения на TikTok, введенные со стороны Министерства торговли США. Кроме того, речь идет об ограничении транзакций, которые, как считают в TikTok, могут запретить использование приложения в Соединенных Штатах. Также был наложен запрет на блокировку Министерства торговли, предусматривающий скачивание приложения пользователями платформ Apple и Google. 

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Фото:Shiho Fukada / Bloomberg

В августе президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok». В администрации президента заявили, что данное приложение может передавать личные данные американцев властям Китая. Китайская IT-компания ByteDance, которая является владельцем сервиса, все эти обвинения отвергла.

Впоследствии в целях безопасности граждан США Трамп потребовал продать TikTok американской компании. В качестве потенциальных покупателей назывались ИТ-гигант Oracle, а также Microsoft в партнерстве с сетью супермаркетов Walmart. Однако 20 сентября Трамп одобрил приобретение Tiktok корпорацией Oracle. Как отмечал Трамп, приобретение сервиса решит проблемы национальной безопасности США. Кроме того, это позволит приложениям продолжить работу на территории Соединенных Штатов.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

С 20 сентября Министерство торговли США запретило скачивать TikTok в американских магазинах мобильных приложений. В компании заявили, что будут оспаривать это решение, и отметили, что готовы сотрудничать с американским правительством. Позже в министерстве отложили запрет до 27 сентября.

TikTok — это платформа по обмену видеороликами с 1 млрд пользователей по всему миру. ByteDance запустила TikTok в сентябре 2016 года. На тот момент платформа называлась Douyin и ориентировалась только на китайских пользователей. Однако в 2017-м компания начала международную экспансию, запустив «копию» приложения Douyin под названием TikTok. На сегодняшний день офисы TikTok располагаются по всему миру, в том числе в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбае, Сингапуре, Джакарте, Сеуле и Токио.

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