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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ перечислили основные варианты передачи коронавируса человеку

Коронавирусная инфекции COVID-19 могла передаться человеку через промежуточное животное или несколько их видов, к которым болезнь смогла адаптироваться. Такое мнение выразил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс. Запись его выступления размещена на странице ВОЗ в Twitter.

По мнению специалиста, передача вируса напрямую от летучей мыши к человеку является возможным, но маловероятным сценарием.

«Согласно второму, более вероятному (сценарию), вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека», — сказал эксперт.

Если ученые смогут найти ту версию вируса, которая еще не адаптировалась к человеку, это поможет им понять, какие изменения в вирусе важны при заражении людей, что позволит создавать более эффективные вакцины и лекарства, отметил представитель ВОЗ.

По словам Конингса, в настоящее время специалисты проводят исследования с различными животными (домашними и сельскохозяйственными) с целью выявления их подверженности заражению коронавирусом.

Как исследуют летучих мышей для изучения коронавируса. Фоторепортаж
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В середине августа ученые озвучили версию появления коронавируса, согласно которой COVID-19 мог попасть в человеческий организм еще в 2012 году. Соответствующий вывод эксперты сделали на основе медицинской диссертации одного китайского врача, который лечил горняков из провинции Юньнань. Они очищали пещеру от фекалий летучих мышей, после чего у них появились симптомы, которые сейчас считаются характерными для COVID-19, например сухой кашель и высокая температура. Заболевшим понадобилась искусственная вентиляция легких, трое из шести рабочих умерли.

Первая вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По официальной версии властей КНР, очагом распространения нового вируса стал местный рынок морепродуктов. Однако до сих пор неизвестно, что именно стало источником заболевания, вызвавшего пандемию. По данным ВОЗ, первыми переносчиками большинства вирусов из семейства коронавирусов были животные.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавируса осуществляется преимущественно капельным путем. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Всемирная организация здравоохранения коронавирус COVID-19
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
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