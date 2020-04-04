Глава Роспотребнадзора назвала основной способ передачи коронавируса

Анна Попова (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Распространение коронавируса идет преимущественно капельным путем. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.



«96% случаев связаны с капельным путем. И только 4 или 6% у разных исследователей — это воздушный путь», — сказала она.

По ее словам, зараженный коронавирусом пациент, у которого заболевание протекает без симптомов, может заразить еще одного человека. Если же у зараженного симптомы коронавируса ярко выражены, он сможет передать вирус еще троим.

Кроме того, коронавирус может распространяться через поверхности, сообщила Попова. На них вирус способен сохраняться в течение 72 часов, уточнила она.

Согласно последним данным, общее число подтвержденных случаев коронавируса в России превышает 4,7 тыс. За последние сутки было выявлено 582 новых случая, 434 из которых зафиксировали в Москве.