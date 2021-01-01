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Политика ,  
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Лавров прилетел в Минск для встречи с Лукашенко

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Белоруссию, где проведет встречу с президентом республики Александром Лукашенко и белорусским коллегой Владимиром Макеем, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Лавров примет участие в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

«Планируется обмен мнениями о состоянии отношений с ЕС, возможности участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы формирования Большого Евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействие в области международной информационной безопасности», — сообщила Захарова.

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В октябре в Белоруссию с рабочим визитом прибыл глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. В ходе встречи Лукашенко заявил, что из-за непростой обстановки вокруг Союзного государства встреча с Нарышкиным произведет «взрыв в СМИ», и поблагодарил главу СВР за своевременно представляемую информацию.

В начале сентября Лукашенко встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. На встрече стороны обсудили поставки российской вакцины от коронавируса. В середине сентября Лукашенко встретился в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Путин выразил Лукашенко поддержку в связи с протестами в стране, которые продолжаются после президентских выборов.

Сергей Лавров Белоруссия Александр Лукашенко
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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