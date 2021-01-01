Лавров прилетел в Минск для встречи с Лукашенко

Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Белоруссию, где проведет встречу с президентом республики Александром Лукашенко и белорусским коллегой Владимиром Макеем, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Лавров примет участие в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

«Планируется обмен мнениями о состоянии отношений с ЕС, возможности участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы формирования Большого Евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействие в области международной информационной безопасности», — сообщила Захарова.

В октябре в Белоруссию с рабочим визитом прибыл глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. В ходе встречи Лукашенко заявил, что из-за непростой обстановки вокруг Союзного государства встреча с Нарышкиным произведет «взрыв в СМИ», и поблагодарил главу СВР за своевременно представляемую информацию.