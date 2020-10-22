Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 77,08 (+0,05) Инвестиции, 12:57
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 91,36 (+0,01) Инвестиции, 12:57
Один из лидеров белорусской оппозиции заразился коронавирусом Общество, 14:59 Chery назвала стоимость нового премиум-кроссовера для России Авто, 14:55 Как четверти ретейлеров удалось увеличить выручку в 2020 году РБК и SAP, 14:53 «Инфинитум» получил статус оператора финансовой платформы​ Пресс-релиз, 14:52 Лукашенко поблагодарил Нарышкина за регулярную информацию от спецслужб Политика, 14:51 Сноудену дали бессрочный вид на жительство в России Политика, 14:49 Больше половины девелоперов отложили строительство жилья из-за COVID-19 Недвижимость, 14:46 ФРИИ решил инвестировать в зарубежные стартапы с российскими основателями Технологии и медиа, 14:44 Глава ФРИИ — РБК: «Соблюдение процедур ведет к потере денег» Технологии и медиа, 14:44 Это’О назвал Кокорина лучшим российским футболистом своего времени Спорт, 14:26 Сечин назвал способ избежать второй волны коронавируса Общество, 14:20 Четырнадцать неочевидных трат компании и как от них отказаться Pro, 14:19 Легко ли быть самозанятым: плюсы и минусы статуса Партнерский материал, 14:16 Госдума одобрила продление заморозки накопительных пенсий до 2023 года Общество, 14:14
Политика ,  
0 

Лукашенко поблагодарил Нарышкина за регулярную информацию от спецслужб

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Об этом сообщает БелТА.

На встрече Нарышкин передал Лукашенко приветственные слова от президента России Владимира Путина. Он добавил, что беседовал с главой государства накануне встречи с белорусским президентом.

В ходе встречи Лукашенко заявил, что из-за «непростой» обстановки вокруг Союзного государства, встреча с Нарышкиным производит «взрыв в СМИ». Он поблагодарил Нарышкина за информацию, которую СВР «регулярно» доводит до белорусских спецслужб.

Глава Службы внешней разведки прибыл в Белоруссию для встречи с Лукашенко
Политика
Сергей Нарышкин

В начале сентября Лукашенко провел встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В ходе встречи стороны обсудили поставки России вакцины от коронавируса в Белоруссию. Также на встрече Лукашенко рассказал Мишустину, что белорусская разведка перехватила разговор между «Варшавой и Берлином», в котором обсуждалось отравление оппозиционера Алексея Навального. Из разговора следует, что отравление политика было сфальсифицировано, отмечал белорусский лидер. Власти Германии и Польши опровергли данные Лукашенко о разговоре.

В середине сентября Лукашенко встретился с Путиным. В ходе встречи Путин выразил поддержку действующему главе Белоруссии в связи с протестами в стране, которых продолжаются после президентских выборов 9 августа. Также Путин обещал предоставить Белоруссии кредит в $1,5 млрд.

Сергей Нарышкин Александр Лукашенко спецслужбы Служба внешней разведки
Материалы по теме
Нарышкин увидел попытки США столкнуть католиков и православных Белоруссии
Политика
Глава Службы внешней разведки прибыл в Белоруссию для встречи с Лукашенко
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter