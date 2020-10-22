Лукашенко поблагодарил Нарышкина за регулярную информацию от спецслужб

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Об этом сообщает БелТА.

На встрече Нарышкин передал Лукашенко приветственные слова от президента России Владимира Путина. Он добавил, что беседовал с главой государства накануне встречи с белорусским президентом.

В ходе встречи Лукашенко заявил, что из-за «непростой» обстановки вокруг Союзного государства, встреча с Нарышкиным производит «взрыв в СМИ». Он поблагодарил Нарышкина за информацию, которую СВР «регулярно» доводит до белорусских спецслужб.

В начале сентября Лукашенко провел встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В ходе встречи стороны обсудили поставки России вакцины от коронавируса в Белоруссию. Также на встрече Лукашенко рассказал Мишустину, что белорусская разведка перехватила разговор между «Варшавой и Берлином», в котором обсуждалось отравление оппозиционера Алексея Навального. Из разговора следует, что отравление политика было сфальсифицировано, отмечал белорусский лидер. Власти Германии и Польши опровергли данные Лукашенко о разговоре.