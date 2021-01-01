Заболевший COVID-19 губернатор Владимирской области выписался из клиники
«Да, вчера Владимир Владимирович выписался из стационара, сейчас он во Владимире, продолжает лечение у себя дома, амбулаторно. До пятницы включительно у него действует установленный в 14 дней режим самоизоляции», — рассказала Петрова.
По ее словам, с 25 ноября губернатор планирует приступить к работе дистанционно.
О своем заражении коронавирусом Сипягин сообщил 13 ноября. До этого глава региона отмечал, что у него поднялась температура, в связи с чем он вызвал на дом участкового врача.
Позднее в Instagram Сипягин рассказал, что принял решение проходить лечение в столичной частной клинике за свой счет. Он объяснил это тем, что в больницах Владимирской области «свободных мест немного», а в регионе «есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии», чем он.