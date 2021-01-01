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Пандемия коронавируса ,  
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Заболевший COVID-19 губернатор Владимирской области выписался из клиники

Владимир Сипягин
Владимир Сипягин (Фото: gubernator33.ru)
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию, выписался из частной клиники в Москве. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь главы региона Ольга Петрова.

«Да, вчера Владимир Владимирович выписался из стационара, сейчас он во Владимире, продолжает лечение у себя дома, амбулаторно. До пятницы включительно у него действует установленный в 14 дней режим самоизоляции», — рассказала Петрова.

По ее словам, с 25 ноября губернатор планирует приступить к работе дистанционно.

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О своем заражении коронавирусом Сипягин сообщил 13 ноября. До этого глава региона отмечал, что у него поднялась температура, в связи с чем он вызвал на дом участкового врача.

Позднее в Instagram Сипягин рассказал, что принял решение проходить лечение в столичной частной клинике за свой счет. Он объяснил это тем, что в больницах Владимирской области «свободных мест немного», а в регионе «есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии», чем он.

Госпитализацию в Москву Сипягина прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что Кремль не может никому указывать, где лечиться. По его словам, то, что заразившийся коронавирусом губернатор Владимирской области выбрал для лечения клинику не своего региона, никак не связано с обеспечением лечения в его субъекте.

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