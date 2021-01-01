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Владимирский губернатор объяснил решение лечиться от COVID-19 в Москве

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, заразившийся ранее коронавирусной инфекцией, решил проходить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать место в больницах региона. Об этом он сообщил в Instagram.

«Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем я», — написал Сипягин.

Он добавил, что некоторым заболевших COVID-19 жителям региона госпитализация может не только сохранить здоровье, но и спасти жизнь.

Губернатор Владимирской области заразился коронавирусом
Политика
Владимир Сипягин

Губернатор отметил, что несколько дней лечился амбулаторно в поликлинике по месту жительства во Владимире. Днем 18 ноября его госпитализировали из-за осложнения болезни.

Сипягин сообщил о своем заражении коронавирусом 13 ноября. Накануне губернатор отмечал, что у него поднялась температура, в связи с чем он вызвал на дом участкового врача.

Владимирская область коронавирус
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +22055 Случаев 1,9 млн +22410 Умерли 33,9 тыс. +442
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