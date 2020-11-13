Губернатор Владимирской области заразился коронавирусом

Владимир Сипягин (Фото: gubernator33.ru​)

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

«Получил результат исследования на COVID-19 — положительный. Предстоит пройти курс лечения», — написал губернатор.

Накануне глава региона сообщил, что у него поднялась температура, в связи с чем он вызвал на дом участкового врача.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, с начала пандемии во Владимирской области выявлен 11 041 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 8282 человека. Умерли 277 человек.

В конце октября коронавирусом заболели губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Кузбасса Сергей Цивилев.

В начале ноября коронавирусом заразились глава Республики Алтай Олег Хорохордин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.