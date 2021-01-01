В Кремле заявили о праве губернаторов выбирать место лечения

Владимир Сипягин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

То, что заразившийся коронавирусом губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выбрал для лечения клинику не своего региона, никак не связано с обеспечением лечения в его регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не вижу связи между его прохождением лечения в Москве и обеспечением лечением коронавируса граждан в его области», — указал он, отметив, что это вряд ли можно увязывать.

Песков отметил, что Кремль не может никому указывать, где ему лечиться. «Это было бы категорически неправильно. Человек сам должен принимать решение, где ему лечиться», — сказал представитель Кремля.

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