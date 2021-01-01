Эрдоган и Путин обсудили центр мониторинга перемирия в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили ряд тем. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на канцелярию турецкого президента. Как передает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

В ходе переговоров Эрдоган отметил, что в Анкаре ожидают скорейшего начала деятельности создаваемого Турцией и Россией Совместного центра по мониторингу за режимом прекращения огня в непризнанном Нагорном Карабахе.

Турецкий президент заявил, что армянская сторона не должна уклоняться от выполнения своих обязательств в рамках соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Также Эрдоган выразил недоумение по поводу критики со стороны других сопредседателей Минской группы в отношении мирных усилий в Нагорном Карабахе.

Кроме того, стороны обсудили увеличение товарооборота между Турцией и Россией, а также Карабах, Сирию и Ливию.

В соответствии с сообщением пресс-службы Кремля, Путин информировал турецкого коллегу о деятельности российских миротворцев в Карабахе. «Подчеркнута также приоритетность решения неотложных гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, сохранением религиозных и культурных объектов», — сообщили в Кремле. Кроме того, в числе тем разговора в Москве называют сотрудничество в свете пандемии COVID-19. «Выражен настрой на дальнейшее взаимодействие в сфере борьбы с пандемией коронавируса. В качестве приоритетной задачи обозначена координация усилий по разработке, производству и применению вакцин», — говорится в сообщении.

21 ноября на международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе Эрдоган заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе удалось остановить благодаря совместным усилиям России и Турции.

11 ноября Минобороны России и Турции подписали меморандум о создании на территории Азербайджана совместного мониторингового центра, который будет контролировать соблюдение сторонами конфликта в Карабахе режима прекращения огня.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, турецкие миротворцы будут вести наблюдение за происходящим исключительно на территории Азербайджана и не станут выезжать в Нагорный Карабах.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорной Карабахе начался 27 сентября. Обе стороны возложили ответственность за военные действия друг на друга, а также ввели военное положение. Кроме того, они понесли потери среди военных и мирного населения.

На протяжении военного конфликта Ерефан неоднократно заявлял о военной помощи Баку со стороны Турции и отправке через ее территорию сирийских наемников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объяснил моральной поддержкой наличие у Баку в том числе турецких истребителей F-16. Участие наемников в конфликте отрицали обе стороны.

10 ноября Москва, Баку и Ереван заключили совместное соглашение о прекращении боевых действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Помимо этого, стороны договорились о размещении российского миротворческого контингента для сохранения стабильности в регионе.