Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 75,81 (+0,05) Инвестиции, 14:20
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 89,89 (-0,04) Инвестиции, 14:20
Эрдоган и Путин обсудили центр мониторинга перемирия в Нагорном Карабахе Политика, 22:55 Байден пообещал бросать вызов соперникам США на посту президента Политика, 22:49 «Краснодар» потерял шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ Спорт, 22:45 Бейонсе стала лидером по числу номинаций на Grammy Общество, 22:36 Умерла автор советского учебника по английскому языку Наталья Бонк Общество, 22:00 Брянское «Динамо» не собирается проводить проверку после угроз футболисту Спорт, 21:59 Черчесов удивился молчанию Соболева после критики «Спартака» Спорт, 21:57 Власти Москвы объяснили необходимость мониторинга активности горожан Общество, 21:49 Верховный суд Невады признал Байдена победителем выборов в штате Политика, 21:26 Би-би-си включила Тихановскую и Пушкину в топ-100 влиятельных женщин года Общество, 21:22 Бумаги Ozon выросли более чем на 30% на открытии торгов в США Технологии и медиа, 21:11 Черчесов не увидел причин уходить в отставку Спорт, 21:04 Канделаки назвала цензурой выписанный ей Шнуровым штраф за интервью Политика, 21:03 Как четверти ретейлеров удалось увеличить выручку в 2020 году РБК и SAP, 20:58
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
0 

Эрдоган и Путин обсудили центр мониторинга перемирия в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили ряд тем. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на канцелярию турецкого президента. Как передает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

В ходе переговоров Эрдоган отметил, что в Анкаре ожидают скорейшего начала деятельности создаваемого Турцией и Россией Совместного центра по мониторингу за режимом прекращения огня в непризнанном Нагорном Карабахе.

Турецкий президент заявил, что армянская сторона не должна уклоняться от выполнения своих обязательств в рамках соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Также Эрдоган выразил недоумение по поводу критики со стороны других сопредседателей Минской группы в отношении мирных усилий в Нагорном Карабахе.

Кроме того, стороны обсудили увеличение товарооборота между Турцией и Россией, а также Карабах, Сирию и Ливию.

В соответствии с сообщением пресс-службы Кремля, Путин информировал турецкого коллегу о деятельности российских миротворцев в Карабахе. «Подчеркнута также приоритетность решения неотложных гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, сохранением религиозных и культурных объектов», — сообщили в Кремле. Кроме того, в числе тем разговора в Москве называют сотрудничество в свете пандемии COVID-19. «Выражен настрой на дальнейшее взаимодействие в сфере борьбы с пандемией коронавируса. В качестве приоритетной задачи обозначена координация усилий по разработке, производству и применению вакцин», — говорится в сообщении.

Турция напомнила о сроках пребывания своих военных в Карабахе
Политика
Фото:Murad Sezer / Reuters

21 ноября на международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе Эрдоган заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе удалось остановить благодаря совместным усилиям России и Турции.

11 ноября Минобороны России и Турции подписали меморандум о создании на территории Азербайджана совместного мониторингового центра, который будет контролировать соблюдение сторонами конфликта в Карабахе режима прекращения огня.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, турецкие миротворцы будут вести наблюдение за происходящим исключительно на территории Азербайджана и не станут выезжать в Нагорный Карабах.

В Турции заявили о готовности военных для отправки в Азербайджан
Политика
Хулуси Акар

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорной Карабахе начался 27 сентября. Обе стороны возложили ответственность за военные действия друг на друга, а также ввели военное положение. Кроме того, они понесли потери среди военных и мирного населения.

На протяжении военного конфликта Ерефан неоднократно заявлял о военной помощи Баку со стороны Турции и отправке через ее территорию сирийских наемников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объяснил моральной поддержкой наличие у Баку в том числе турецких истребителей F-16. Участие наемников в конфликте отрицали обе стороны.

10 ноября Москва, Баку и Ереван заключили совместное соглашение о прекращении боевых действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Помимо этого, стороны договорились о размещении российского миротворческого контингента для сохранения стабильности в регионе.

конфликт в Нагорном Карабахе Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин телефонный разговор
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
Материалы по теме
Эрдоган заявил о результатах совместных усилий России и Турции в Карабахе
Политика
Кремль сообщил о нюансах в диалоге Путина и Эрдогана по Карабаху
Политика
Эрдоган заявил Путину о правильном шаге в Карабахе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter