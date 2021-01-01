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Турция напомнила о сроках пребывания своих военных в Карабахе

Фото:Murad Sezer / Reuters
Фото: Murad Sezer / Reuters

Турецкие военнослужащие будут действовать в совместном с Россией мониторинговом центре по соблюдению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе на протяжении года. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны.

«С разрешения Азербайджана военные будут работать в совместном с Россией центре в течение одного года», — говорится в сообщении.

О сроках пребывания турецких вооруженных сил в Азербайджане правительственная газета страны Resmi gazete сообщала 18 ноября. 21 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что служащие готовы приступить к исполнению мониторинговой миссии в Азербайджане, а военные самолеты готовы к транспортировке контингента. По словам Акара, переброска войск будет совершена в ближайшие дни.

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Изначально соглашение между Ереваном, Баку и Москвой о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанное 9 ноября, предусматривало присутствие в регионе только российских миротворцев в качестве гаранта прекращения боевых действий и безопасности.

Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в спорном регионе будет присутствовать и турецкий контингент. 11 ноября главы Минобороны Турции и России подписали меморандум о создании совместного мониторингового центра.

Глава МИДа Сергей Лавров уточнил, что мониторинговый центр будет расположен на территории Азербайджана, а турецкие военные наблюдатели не будут заезжать на территорию Нагорного Карабаха.

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