Турция напомнила о сроках пребывания своих военных в Карабахе

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Турецкие военнослужащие будут действовать в совместном с Россией мониторинговом центре по соблюдению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе на протяжении года. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны.

«С разрешения Азербайджана военные будут работать в совместном с Россией центре в течение одного года», — говорится в сообщении.

О сроках пребывания турецких вооруженных сил в Азербайджане правительственная газета страны Resmi gazete сообщала 18 ноября. 21 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что служащие готовы приступить к исполнению мониторинговой миссии в Азербайджане, а военные самолеты готовы к транспортировке контингента. По словам Акара, переброска войск будет совершена в ближайшие дни.

Изначально соглашение между Ереваном, Баку и Москвой о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанное 9 ноября, предусматривало присутствие в регионе только российских миротворцев в качестве гаранта прекращения боевых действий и безопасности.