В Турции заявили о готовности военных для отправки в Азербайджан

Одним из первых об участии турецких наблюдателей в урегулировании конфликта в Карабахе заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, Россия и Турции будут вести совместное наблюдение за ситуацией в Нагорном Карабахе. Однако, в Москве неоднократно говорили, что в соглашении о прекращении огня в Карабахе говорится только о российских миротворцах.

Через несколько дней президент Турции Эрдоган пояснил, что турецкие военные вместе с российскими будут контролировать режим прекращения огня из совместного центра, который создадут на территории, определенной Азербайджаном.