В Турции заявили о готовности военных для отправки в Азербайджан
Турецкие военнослужащие готовы для отправки в Азербайджан. Об заявил глава Минобороны страны Хулуси Акар, его слова передает пресс-служба ведомства.
«В ближайшее время наши солдаты отправятся в Азербайджан выполнять свой долг. Сухопутные войска закончили подготовку», — заявил Акар.
Ранее, 17 ноября, турецкий парламент одобрил проект меморандума об отправке турецких вооруженных сил на территорию Азербайджана. Согласно документу, турецкие военные совместно с российскими миротворцами будут находится в мониторинговом центре в Азербайджане для контроля соблюдения перемирия в Нагорном Карабахе.
Документ о создании совместного мониторингового центра Россия и Турция подписали 11 ноября.