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В Турции заявили о готовности военных для отправки в Азербайджан

Хулуси Акар
Хулуси Акар (Фото: msb.gov.tr)

Турецкие военнослужащие готовы для отправки в Азербайджан. Об заявил глава Минобороны страны Хулуси Акар, его слова передает пресс-служба ведомства.

«В ближайшее время наши солдаты отправятся в Азербайджан выполнять свой долг. Сухопутные войска закончили подготовку», — заявил Акар.

Ранее, 17 ноября, турецкий парламент одобрил проект меморандума об отправке турецких вооруженных сил на территорию Азербайджана. Согласно документу, турецкие военные совместно с российскими миротворцами будут находится в мониторинговом центре в Азербайджане для контроля соблюдения перемирия в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы завершили развертывание в Нагорном Карабахе
Политика
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Документ о создании совместного мониторингового центра Россия и Турция подписали 11 ноября.

Одним из первых об участии турецких наблюдателей в урегулировании конфликта в Карабахе заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, Россия и Турции будут вести совместное наблюдение за ситуацией в Нагорном Карабахе. Однако, в Москве неоднократно говорили, что в соглашении о прекращении огня в Карабахе говорится только о российских миротворцах.

Через несколько дней президент Турции Эрдоган пояснил, что турецкие военные вместе с российскими будут контролировать режим прекращения огня из совместного центра, который создадут на территории, определенной Азербайджаном.

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