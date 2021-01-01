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Эрдоган заявил о результатах совместных усилий России и Турции в Карабахе

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

Боевые действия в Нагорном Карабахе удалось остановить благодаря совместным усилиям России и Турции. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на Международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе, передает издание Son Dakika.

«Благодаря совместным усилиям с Россией мы смогли остановить вооруженный конфликт и внесли свой вклад в решение проблемы, которая оставалась неразрешенной в течение 30 лет», — сказал Эрдоган.

Минобороны России и Турции 11 ноября подписали меморандум о создании совместного мониторингового центра, который будет контролировать соблюдение сторонами конфликта в Карабахе режима прекращения огня. Этот центр будет размещен на территории Азербайджана.

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Как пояснил глава МИД России Сергей Лавров, турецкие миротворцы будут вести наблюдение за происходящим исключительно на территории Азербайджана и не станут выезжать в Нагорный Карабах.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорной Карабахе продолжался с 27 сентября по 9 ноября. Ереван на протяжении этого времени неоднократно заявлял о военной помощи Баку со стороны Турции и отправке через ее территорию сирийских наемников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объяснял моральной поддержкой наличие у Баку в том числе турецких истребителей F-16. Участие наемников в конфликте отрицали обе стороны.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Нагорный Карабах
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