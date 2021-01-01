Трамп пообещал подать подробный иск о фальсификациях на выборах

Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Президент США Дональд Трамп намерен подать иск, излагающий подробности фальсификаций на президентских выборах. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Наш большой иск, который раскрывает в мельчайших деталях все фальсификации на выборах и, более того, скоро будет подан. Они на 100% правы, но мы боремся изо всех сил. Фальсифицированные выборы!» — написал Трамп, комментируя результаты опроса, проведенного изданием Politico и компанией Seven Letter Insight, согласно которому, 79% сторонников Трампа заявили о краже голосов.

Согласно данным опроса, 21% сторонников Трампа выразили мнение, что результаты выборов верны. Опрос проводился с 10 по 19 ноября среди 1500 избирателей по всей стране, статистическая погрешность составляет 2,5%.

Ранее Трамп отказался признавать итоги прошедших президентских выборов, несмотря на начало процесса передачи власти демократам. По словам президента, прошедшие выборы запомнятся как «самые коррумпированные в истории американской политики», а его штаб и сторонники никогда не признают «фальшивые бюллетени».

Накануне в администрации Трампа сообщили штабу кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена о готовности к началу процедуры передачи власти. По словам директора Управления общих служб США Эмили Мерфи, ведомство уже предоставило Байдену доступ к финансам, необходимым для начала процедуры передачи власти.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Кандидат от Демократической партии Джо Байден предварительно набрал от 279 до 290 голосов выборщиков, в то время как для победы необходим минимум в 270 голосов. Официальные итоги голосования будут объявлены в декабре.

Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января 2021 года.