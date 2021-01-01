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Трамп заявил о продолжении борьбы с «самыми коррумпированными выборами»

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Действующий президент США Дональд Трамп вновь отказался признавать итоги прошедших президентских выборов, несмотря на начало процесса передачи власти демократам. Соответствующее заявление глава государства сделал в Twitter.

По словам Трампа, начало передачи власти кандидату от демократической партии Джозефу Байдену не означает то, что он согласен с результатами выборов. «Какое отношение имеет данное GSA (Управление служб общего назначения США. — РБК) разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел?» — заявил Трамп.

В Пентагоне выразили готовность начать передачу власти команде Байдена
Политика
Джо Байден

Президент также заявил, что прошедшие выборы запомнятся как «самые коррумпированные в истории американской политики», и добавил, что его штаб и сторонники никогда не признают «фальшивые бюллетени».

Ранее Управление служб общего назначения США сообщило штабу Байдена о готовности начать процедуру передачи власти. Директор управления Эмили Мерфи заявила, что она пришла к этому решению на основании закона и имеющихся фактов. По ее словам, ведомство уже предоставило кандидату от демократов доступ к финансам, необходимым для начала процедуры передачи власти в стране. Однако в документе, выдержки из которого опубликовал телеканал СNN, нет даты начала процесса передачи власти, а также нет четкого указания на то, что он обязательно начнется.

В штабе Байдена подтвердили начало формальной процедуры передачи власти. В свою очередь Трамп, «в интересах» США, рекомендовал Мерфи
«делать то, что необходимо» в вопросе передачи власти.

Президентские выборы в США завершились 3 ноября. По данным СМИ, победу на них одержал Джозеф Байден, набравший необходимые 270 голосов выборщиков. Официальные итоги голосования будут объявлены в декабре.

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