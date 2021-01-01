Кремль счел недостаточным для поздравлений запуск передачи власти в США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 75,76 (-0,25) Инвестиции, 23 ноя, 13:50
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 89,93 (-0,33) Инвестиции, 23 ноя, 13:50
Бойцы ММА Харитонов и Яндиев заявили об отсутствии претензий друг к другу Спорт, 13:45 РФПИ назвал примерную цену на одну дозу вакцины от COVID для других стран Общество, 13:45 Жириновский допустил упразднение Пенсионного фонда Политика, 13:43 Мужчина захватил в заложники шестерых детей в квартире в Петербурге Общество, 13:43 ОНФ назвал регионы с дефицитом лекарств от COVID-19 Общество, 13:42 Как поставить «деньги на колеса»: от идеи до готового проекта РБК и VW коммерческие автомобили, 13:40 Как устроены мобильные приложения для инвестирования РБК и Refinitiv, 13:11 Минстрой объяснил рост цен на новостройки в России Недвижимость, 13:11 Netflix выпустит байопик о японском режиссере Такеши Китано Стиль, 13:09 Разработчик вакцины «Спутник V» выявил рост ее эффективности до 95% Общество, 13:02 Исинбаева и другие члены набсовета РУСАДА досрочно сложат свои полномочия Спорт, 12:58 Игрок «Тамбова» раскритиковал руководство области за отсутствие поддержки Спорт, 12:57 В Кремле назвали невозможным участие Путина в испытании вакцины от COVID Общество, 12:55 Мебель из архивных каталогов IKEA выставят на онлайн-распродажу Стиль, 12:52
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
Выборы президента США ,  
0 

Кремль счел недостаточным для поздравлений запуск передачи власти в США

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

В Кремле считают недостаточным для поздравлений готовность Управления служб общего назначения США начать процедуры передачи власти от президента Дональда Трампа к Джо Байдену. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Представитель президента отметил, что в США еще продолжается пересчет голосов в нескольких штатах.

Ранее в управлении сообщили штабу кандидата в президенты от Демократической партии Джозефу Байдену о готовности начать процедуру передачи власти. Директор управления Эмили Мерфи заявила, что ведомство уже предоставило кандидату от демократов доступ к финансам, необходимым для начала процедуры передачи власти в стране. Трамп не стал этому препятствовать. Он рекомендовал Мерфи «делать то, что необходимо» в вопросе передачи власти. Позднее в штабе Байдена подтвердили начало формальной процедуры передачи власти. Также о готовности начать процесс передачи власти новой администрации страны заявили в Министерстве обороны США.

Трамп заявил о продолжении борьбы с «самыми коррумпированными выборами»
Политика
Дональд Трамп

Выборы президента США завершились 3 ноября. По данным СМИ, победу на них одержал Джозеф Байден, набравший необходимые 270 голосов выборщиков. Официальные итоги голосования будут объявлены в декабре.

Ранее Трамп потребовал вновь пересчитать голоса в штате Джорджия, где победил Байден. До этого ручной подсчет бюллетеней показал победу кандидата от демократов. По данным Reuters, в штате пересчитают голоса с помощью сканера до полуночи 2 декабря.

Дмитрий Песков поздравления Джо Байден
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
Материалы по теме
Трамп заявил о продолжении борьбы с «самыми коррумпированными выборами»
Политика
Сенатор-республиканец от Аляски призвала Трампа начать передачу власти
Политика
Трамп обвинил СМИ в умалчивании ситуации с COVID в мире
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter