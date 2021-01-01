Кремль счел недостаточным для поздравлений запуск передачи власти в США

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

В Кремле считают недостаточным для поздравлений готовность Управления служб общего назначения США начать процедуры передачи власти от президента Дональда Трампа к Джо Байдену. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Представитель президента отметил, что в США еще продолжается пересчет голосов в нескольких штатах.

Ранее в управлении сообщили штабу кандидата в президенты от Демократической партии Джозефу Байдену о готовности начать процедуру передачи власти. Директор управления Эмили Мерфи заявила, что ведомство уже предоставило кандидату от демократов доступ к финансам, необходимым для начала процедуры передачи власти в стране. Трамп не стал этому препятствовать. Он рекомендовал Мерфи «делать то, что необходимо» в вопросе передачи власти. Позднее в штабе Байдена подтвердили начало формальной процедуры передачи власти. Также о готовности начать процесс передачи власти новой администрации страны заявили в Министерстве обороны США.

Выборы президента США завершились 3 ноября. По данным СМИ, победу на них одержал Джозеф Байден, набравший необходимые 270 голосов выборщиков. Официальные итоги голосования будут объявлены в декабре.