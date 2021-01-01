Сенатор-республиканец от Аляски призвала Трампа начать передачу власти
Сенатор от Республиканской партии США от штата Аляска Лиза Мурковски призвала президента страны Дональда Трампа начать процесс передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену по итогам президентских выборов в стране. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
«Кампания по давлению на законодателей Штатов с целью влияния на исход выборов не только беспрецедентна, но и несовместима с нашим демократическим процессом. Пора начать полный и официальный переходный процесс», — написала Мурковски.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Ведущие американские СМИ присудили победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Предварительно, он набрал от 279 до 290 голосов выборщиков, в то время как для победы необходим минимум в 270 голосов.
Трамп отказался признать поражение, заявив, что в некоторых штатах во время подсчета голосов происходили нарушения. Его команда утверждала, что демократы скрывают процедуру обработки бюллетеней от наблюдателей от Республиканской партии, и потребовала пересчета в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании.
Адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил о возможной «краже» выборов в десятке штатов. Юрист утверждал, что свидетелями нарушений на выборах стали 50 человек.