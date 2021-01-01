Сенатор-республиканец от Аляски призвала Трампа начать передачу власти

Лиза Мурковски (Фото: Sarah Silbiger / Getty Images)

Сенатор от Республиканской партии США от штата Аляска Лиза Мурковски призвала президента страны Дональда Трампа начать процесс передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену по итогам президентских выборов в стране. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Кампания по давлению на законодателей Штатов с целью влияния на исход выборов не только беспрецедентна, но и несовместима с нашим демократическим процессом. Пора начать полный и официальный переходный процесс», — написала Мурковски.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Ведущие американские СМИ присудили победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Предварительно, он набрал от 279 до 290 голосов выборщиков, в то время как для победы необходим минимум в 270 голосов.

Трамп отказался признать поражение, заявив, что в некоторых штатах во время подсчета голосов происходили нарушения. Его команда утверждала, что демократы скрывают процедуру обработки бюллетеней от наблюдателей от Республиканской партии, и потребовала пересчета в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил о возможной «краже» выборов в десятке штатов. Юрист утверждал, что свидетелями нарушений на выборах стали 50 человек.