Медведев предложил ввести компенсацию за ненормированный рабочий день

Сейчас по закону у сотрудников с ненормированным рабочим днем есть право только на трехдневный отпуск, Медведев отмечает, что этим часто злоупотребляют работодатели и предлагает ввести выплаты

Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Председатель «Единой России», зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил ввести материальные выплаты в качестве компенсации за ненормированный рабочий день, сообщает пресс-служба партии.

По словам Медведева, в настоящий момент работник может рассчитывать только на дополнительный трехдневный отпуск, чем часто злоупотребляют работодатели.

«Злоупотребление понятием «ненормированный рабочий день» родилось в советский период, и в настоящий момент границы этого понятия стали гораздо шире», — сказал он.

В мае Медведев заявил, что Трудовое законодательство России необходимо адаптировать с учетом изменений из-за влияния пандемии коронавируса. Также он отмечал, что современные технологии, в том числе интернет, «стирают грань» между трудовой и частной жизнью человека, что может обернуться хроническими усталостью и стрессом для работников. В то же время в «Единой России» обещали изучить понятие «ненормированный рабочий день» и решить вопрос о регулировании норм нестандартных видов занятости.