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Медведев предложил ввести компенсацию за ненормированный рабочий день

Сейчас по закону у сотрудников с ненормированным рабочим днем есть право только на трехдневный отпуск, Медведев отмечает, что этим часто злоупотребляют работодатели и предлагает ввести выплаты
Фото:Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Председатель «Единой России», зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил ввести материальные выплаты в качестве компенсации за ненормированный рабочий день, сообщает пресс-служба партии.

По словам Медведева, в настоящий момент работник может рассчитывать только на дополнительный трехдневный отпуск, чем часто злоупотребляют работодатели.

«Злоупотребление понятием «ненормированный рабочий день» родилось в советский период, и в настоящий момент границы этого понятия стали гораздо шире», — сказал он.

Медведев предложил продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели
Общество
Дмитрий Медведев

В мае Медведев заявил, что Трудовое законодательство России необходимо адаптировать с учетом изменений из-за влияния пандемии коронавируса. Также он отмечал, что современные технологии, в том числе интернет, «стирают грань» между трудовой и частной жизнью человека, что может обернуться хроническими усталостью и стрессом для работников. В то же время в «Единой России» обещали изучить понятие «ненормированный рабочий день» и решить вопрос о регулировании норм нестандартных видов занятости.

В июне на рассмотрение нижней палаты был внесен законопроект о регулировании дистанционной и удаленной работы. Авторы законопроекта предлагают внести в Трудовой кодекс понятия «временная дистанционная (удаленная) работа» и «комбинированная дистанционная (удаленная) работа». Нововведения позволят работникам официально работать вне стационарного рабочего места. Законопроект уже прошел второе чтение.

Летом 2019-го Медведев предложил обсудить идею введения в России четырехдневной рабочей недели, отмечая, что к этому ведет технологический прогресс. Он добавил, что это не должно повлечь за собой сокращения зарплаты.

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На фоне пандемии коронавируса, в октябре 2020 года, Медведев предложилвернуться к обсуждению данного вопроса, подчеркнув, что наиболее безболезненно кризис проходят компании, которые перевели значительное число сотрудников на удаленку.

Автор
Роман Котерев
Дмитрий Медведев компенсация работа ненормированный рабочий день график работы
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
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