Медведев предложил продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Идеи по корректировке трудового законодательства, в том числе переход на четырехдневную рабочую неделю, должны оставаться в процессе обсуждения. Об этом заявил в приветственном слове участникам форума «Открытые инновации» заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Трансляция выступления опубликована на сайте форума.

«Наиболее безболезненно прошли или проходят кризис работодатели, которые сумели перевести значительное количество сотрудников в режим удаленной занятости. Но это можно сделать только там, где это возможно. Такие специалисты позволяют своим компаниям быстро и качественно адаптироваться к изменившимся условиям», — сказал премьер.

По его словам, в режиме удаленной работы возникло много трудностей, связанных с защитой прав работников и с планированием рабочего времени и времени отдыха.

Медведев добавил, что в России была начата корректировка трудового законодательства по новым формам занятности. Он заверил, что такая корректировка продолжится по мере развития цифровых технологий.

Медведев выступил с предложением обсудить идею введения четырехдневной рабочей недели летом прошлого года. Медведев, занимавший тогда пост премьера, говорил, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. В экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг. Медведев также говорил, что данный процесс должен идти без сокращения зарплаты.

Опрос ВЦИОМа показал, что почти половина россиян (48%) не поддерживают идею о сокращении рабочей недели, поскольку боятся потерять в деньгах.

Как заявляли в Минтруде, сокращение рабочей недели может привести к увеличению издержек предприятий на рабочую силу, а также себестоимости продукции.