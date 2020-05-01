Медведев предложил изменить трудовое законодательство из-за коронавируса

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Трудовое законодательство России необходимо адаптировать с учетом изменений из-за влияния пандемии коронавируса. Об этом сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Медведев указал, что в условиях вынужденной самоизоляции люди переходят на удаленный режим и осваивают новые форматы работы, что влечет за собой определенные риски. «В условиях нестандартных форм занятости не всегда формируются пенсионные права работников, что чревато социальным взрывом в будущем», — отметил председатель. Кроме того, современные технологии, в том числе интернет, «стирают грань» между трудовой и частной жизнью человека. Это может обернуться хроническими усталостью и стрессом для работников.

Медведев заявил, что теперь новые профессии будут быстрее сменять старые типы занятости, в результате чего многие люди рискуют потерять работу и остаться невостребованными. Он резюмировал, что нужно проанализировать опыт пандемии, чтобы сделать трудовое законодательство России более современным.

«Много обсуждали эти вопросы на разных площадках. И теперь мы должны найти на них адекватный ответ», — сказал Медведев.