Суд отложил рассмотрение иска о взыскании 148 млрд руб. с «Норникеля»

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском, 29 мая 2020г. (Фото: МЧС России)

Арбитражный суд Красноярского края отложил до 4 декабря рассмотрение иска Росприроднадзора о взыскании с НТЭК («дочка» «Норникеля») 148 млрд руб. за принесенный ущерб в результате аварии на ТЭЦ-3. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Рассмотрение иска перенесли из-за запроса дополнительных документов, уточняет «Интерфакс».

По данным агентства, суд привлек к рассмотрению прокуратуру Красноярского края. Стороны обсуждали возможность возмещения ущерба в натуральной форме и учете затрат на восстановление окружающей среды после разлива топлива.

Представляющий интересы «Норникеля» адвокат Юрий Тай подчеркнул, что в любом правовом государстве именно эта цель является «единственно необходимой и важной».