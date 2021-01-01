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Авария с топливом в Норильске ,  
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Суд отложил рассмотрение иска о взыскании 148 млрд руб. с «Норникеля»

Норникель GMKN ₽21 130 +0,49% Купить
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском, 29 мая 2020г.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском, 29 мая 2020г. (Фото: МЧС России)

Арбитражный суд Красноярского края отложил до 4 декабря рассмотрение иска Росприроднадзора о взыскании с НТЭК («дочка» «Норникеля») 148 млрд руб. за принесенный ущерб в результате аварии на ТЭЦ-3. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Рассмотрение иска перенесли из-за запроса дополнительных документов, уточняет «Интерфакс».

По данным агентства, суд привлек к рассмотрению прокуратуру Красноярского края. Стороны обсуждали возможность возмещения ущерба в натуральной форме и учете затрат на восстановление окружающей среды после разлива топлива.

Представляющий интересы «Норникеля» адвокат Юрий Тай подчеркнул, что в любом правовом государстве именно эта цель является «единственно необходимой и важной».

«Норникель» завершил основные этапы устранения последствий аварии на ТЭЦ
Общество
Фото:nornickel.ru

Разлив 21 тыс. т дизельного топлива на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» НТЭК произошел 29 мая. По данному факту было возбуждено несколько уголовных дел — о порче земли и загрязнении воды, о нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке.

Росприроднадзор в начале июля оценил ущерб от разлива топлива в рекордные 147,78 млрд руб. (около $2 млрд), в том числе вред, причиненный водным объектам, — в 147,046 млрд руб., почве — еще в 738,6 млн руб.

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Экс-глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что согласно российскому законодательству все лица, виновные в причинении ущерба окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме.

В компании не согласились с суммой предъявленного ущерба, но выразили готовность ликвидировать последствия аварии за свой счет.

Норникель суд иск взыскание новости
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
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