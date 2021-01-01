Мэра Норильска изберут после новогодних праздников

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Городской совет Норильска выберет нового мэра после новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Датой проведения нового конкурса народные избранники единогласно определили 22 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Все желающие принять участие в выборах должны предоставить пакеты документов с 27 ноября по 28 декабря.

Согласно уставу Норильска, нового главу города должны избрать не позднее, чем через шесть месяцев после досрочного прекращения полномочий предыдущего мэра. Этот срок истекает 28 января.

Предыдущий мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку в конце июля после того, как он обратился к региональным властям из-за ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, большая часть вопросов «вернулась обратно», а ему были «высказаны претензии», что их решением должен был заниматься он сам.