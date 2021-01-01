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Мэра Норильска изберут после новогодних праздников

Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Городской совет Норильска выберет нового мэра после новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Датой проведения нового конкурса народные избранники единогласно определили 22 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Все желающие принять участие в выборах должны предоставить пакеты документов с 27 ноября по 28 декабря.

Согласно уставу Норильска, нового главу города должны избрать не позднее, чем через шесть месяцев после досрочного прекращения полномочий предыдущего мэра. Этот срок истекает 28 января.

Предыдущий мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку в конце июля после того, как он обратился к региональным властям из-за ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, большая часть вопросов «вернулась обратно», а ему были «высказаны претензии», что их решением должен был заниматься он сам.

Экс-мэра Норильска приговорили к 6 месяцам работ после разлива топлива
Общество
Ринат Ахметчин

Отставка главы города также произошла на фоне разлива топлива с ТЭЦ-3, которая принадлежит НТЭК, входящему в группу «Норильский никель».

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Позднее глава СК России Александр Бастрыкин сообщил, что следователи изучили переписку Ахметчина, которая доказывает факт халатности бывшего мэра. По версии следствия, он в течение двух дней не принимал никаких мер по локализации разлива топлива.

По данному факту возбудили дело по ч. 1. ст. 293 УК России (халатность). Ахметчина приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработной платы.

Временно исполняющим обязанности главы города был назначен Николай Тимофеев, который ранее был заместителем мэра Норильска по общим вопросам.

Изначально выборы главы города были назначены на 30 октября, однако конкурс не состоялся. «Коммерсантъ-Сибирь» передавал, что поданные в комиссию заявления отозвали семь из восьми претендентов. Для проведения выборов необходимы по меньшей мере две кандидатуры на должность мэра.
 

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