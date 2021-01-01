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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре назвали самый грозный признак COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает одышку самым страшным симптомом коронавируса. Об этом она сказала ТАСС.

«Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки», — сказала Пшеничная. По ее словам, если затруднено дыхание, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Представитель ЦНИИ эпидемиологии отметила, что наличие респираторных симптомов и потеря обоняния в большинстве случаев может быть признаком заражения коронавирусной инфекцией, но может встречаться и при других заболеваниях.

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Фото:Go Nakamura / Getty Images

В начале ноября вирусолог Анатолий Альтштейн назвал пять основных симптомов коронавируса: температура, кашель, боль в горле, потеря обоняния и вкуса. Он отметил, что если не появились эти симптомы, «то на изменение цвета пальцев ног можно не реагировать».

Позже в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что одним из признаков COVID-19 может быть заложенность ушей. Однако там отметили, что такой симптом встречается и при ОРВИ.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
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<20 000
0
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от 30 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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В ноябре во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что отличием COVID-19 от гриппа может быть появление таких симптомов, как потеря вкуса и обоняния, одышка. При тяжелом течении болезни пациенты сталкиваются с одышкой, потерей аппетита, постоянной болью или давлением в груди, температурой выше 38 градусов, а также со спутанностью сознания.

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