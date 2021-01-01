В Роспотребнадзоре назвали самый грозный признак COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает одышку самым страшным симптомом коронавируса. Об этом она сказала ТАСС.

«Самый грозный симптом — появление на фоне респираторных симптомов одышки», — сказала Пшеничная. По ее словам, если затруднено дыхание, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Представитель ЦНИИ эпидемиологии отметила, что наличие респираторных симптомов и потеря обоняния в большинстве случаев может быть признаком заражения коронавирусной инфекцией, но может встречаться и при других заболеваниях.

В начале ноября вирусолог Анатолий Альтштейн назвал пять основных симптомов коронавируса: температура, кашель, боль в горле, потеря обоняния и вкуса. Он отметил, что если не появились эти симптомы, «то на изменение цвета пальцев ног можно не реагировать».