В Роспотребнадзоре назвали заложенность ушей одним из симптомов COVID-19

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Заложенность ушей может быть симптомом коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «РИА Новости».

«Заложенность ушей — не такой уж и редкий симптом COVID-19», — сказала Пшеничная.

Эпидемиолог рассказала, что ученые в Турции проанализировали симптомы 172 пациентов с COVID-19. Из них 31 человек (18%) пожаловался на заложенность ушей. При этом такой признак отмечали около 12% заразившихся с легкой формой заболевания.

Пшеничная уточнила, что заложенность ушей может возникать и при ОРВИ. По ее словам, если симптом не проходит в течение нескольких дней, а также появляются боли в ухе, необходимо немедленно обратиться к врачу-отоларингологу.