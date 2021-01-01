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Пандемия коронавируса ,  
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Британские и американские врачи назвали четыре ранних симптома COVID-19

Фото:Go Nakamura / Getty Images
Фото: Go Nakamura / Getty Images

Врачи Британии и США назвали четыре распространенных симптома, которые проявляются на ранней стадии заражения коронавирусом. Об этом сообщает Express.

Ученый из Университета Альберты Митч Уилсон сообщил, что почти каждый пятый заболевший коронавирусной инфекции испытывает проблемы с пищеварением. В числе гастроэнтерологических симптомов наблюдаются потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в желудке. Уилсон, правда, отметил, что соответствующие симптомы характерны и для других заболеваний.

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В Американской академиb офтальмологии заявили, что еще одним признаком инфицирования коронавирусом является конъюнктивит, но этот симптом встречается редко, примерно в 3% случаев.

Ученые из Имперского колледжа в Лондоне утверждают, что спутанность сознания также является симптомом инфекции. По их данным, этот синдром может продолжаться до нескольких месяцев после выздоровления.

К одному из ранних симптомов ученые из Тринити колледжа в Дублине также отнесли утомляемость. Они выяснили, что этот симптом наблюдается примерно у каждого второго больного и может продолжаться до десяти недель.

Ранее российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что необходимо со вниманием отнестись к такому симптому, как одышка. Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердцебиения и одышку, то нужно вызывать врача и делать компьютерную томографию легких.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

коронавирус симптомы Великобритания
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25573 Случаев 2 млн +23610 Умерли 34,8 тыс. +463
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