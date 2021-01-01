Британские и американские врачи назвали четыре ранних симптома COVID-19

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Врачи Британии и США назвали четыре распространенных симптома, которые проявляются на ранней стадии заражения коронавирусом. Об этом сообщает Express.

Ученый из Университета Альберты Митч Уилсон сообщил, что почти каждый пятый заболевший коронавирусной инфекции испытывает проблемы с пищеварением. В числе гастроэнтерологических симптомов наблюдаются потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в желудке. Уилсон, правда, отметил, что соответствующие симптомы характерны и для других заболеваний.

В Американской академиb офтальмологии заявили, что еще одним признаком инфицирования коронавирусом является конъюнктивит, но этот симптом встречается редко, примерно в 3% случаев.

Ученые из Имперского колледжа в Лондоне утверждают, что спутанность сознания также является симптомом инфекции. По их данным, этот синдром может продолжаться до нескольких месяцев после выздоровления.