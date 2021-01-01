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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин выделил регионам 80 млрд руб. на поддержку бюджетов в пандемию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 80 млрд руб. на поддержку стабильности бюджетов, сообщается на сайте правительства.

Средства получат 39 регионов, где из-за пандемии сократились поступления доходов. Это позволит им выполнить все социальные обязательства перед жителями и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с эпидемией коронавируса, отметил глава кабинета министров.

Деньги направлены регионам из резервного фонда правительства по поручению президента. В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было выделено более 200 млрд руб.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

18 ноября президент Владимир Путин на совещании с членами правительства раскритиковал регионы за медленное освоение средств, выделенных на борьбу с распространением COVID-19. Регионам перечислено 5 млрд руб. на обеспечение лекарствами граждан, лечащихся от COVID-19 на дому, уточнил глава государства. Однако Путин обратил внимание на то, что «использование регионами перечисленных средств идет медленно». Он назвал это недопустимым и пообещал направить регионам дополнительные средства в случае необходимости.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
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<10 000
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<20 000
0
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от 30 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Мишустин 23 ноября назвал сложной ситуацию с распространением коронавируса в стране. Глава Роспотребнадзора Анна Попова перечислила регионы с наиболее высоким суточным приростом случаев заболевания COVID-19 на прошлой неделе — такая ситуация наблюдается в 13 субъектах, в частности в Карелии, на Алтае, в Бурятии, Коми, Туве, Хакасии, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, а также в Мурманской, Магаданской, Архангельской, Псковской и Новгородской областях.

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Михаил Мишустин регионы коронавирус средства
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