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Пандемия коронавируса ,  
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Попова сообщила, в каком возрасте у россиян чаще всего выявляют COVID-19

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россияне в возрасте от 30 до 64 лет сейчас чаще других заражаются COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом, трансляцию вел телеканал «Россия-24».

«Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста — от 30 до 64 лет, преимущественно работающих» — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора также напомнила, что весной были подготовлены порядка 40 методический рекомендаций, которые позволяют обеспечить безопасные условия для работы.

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Ранее Попова призвала россиян не посещать общественные места, «если для этого нет совершенно невероятной необходимости». Она отмечала, что ухудшение ситуации с коронавирусом в России очевидно, несмотря на то что в регионах нет взрывного роста числа заболевших. «Для того чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила», — говорила глава Роспотребнадзора.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России с начала пандемии выявили более 2 114 502 заразившихся инфекцией. Из них умерли 36,5 тыс. человек.

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коронавирус COVID-19 Анна Попова
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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