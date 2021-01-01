Попова сообщила, в каком возрасте у россиян чаще всего выявляют COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россияне в возрасте от 30 до 64 лет сейчас чаще других заражаются COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом, трансляцию вел телеканал «Россия-24».

«Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста — от 30 до 64 лет, преимущественно работающих» — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора также напомнила, что весной были подготовлены порядка 40 методический рекомендаций, которые позволяют обеспечить безопасные условия для работы.

Ранее Попова призвала россиян не посещать общественные места, «если для этого нет совершенно невероятной необходимости». Она отмечала, что ухудшение ситуации с коронавирусом в России очевидно, несмотря на то что в регионах нет взрывного роста числа заболевших. «Для того чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила», — говорила глава Роспотребнадзора.