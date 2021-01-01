Попова назвала регионы с пиковой заболеваемостью COVID-19

Городская клиническая больница №2 в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

За сутки максимальное число заболевших коронавирусной инфекцией на прошлой неделе было зафиксировано в 13 регионах России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, трансляцию ее выступления вел телеканал «Россия 24».

По словам Поповой, наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошедшей были зафиксированы в республиках Карелия, Алтай, Бурятия, Коми, Тыве, Хакасии, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, а также в Мурманской, Магаданской, Архангельской, Псковской и Новгородской областях.

«Ситуация в регионах, безусловно, разная и по интенсивности эпидпроцесса, и по мерам реагирования», — отметила глава ведомства.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с пандемией, в Карелии выявили 12 462 заболевших (+333 за сутки), на Алтае — 24 546 (+230), в Бурятии — 17 012 (+272), в Коми — 19 341 (+280), в Туве — 11 713 (+103), в Хакасии — 10 794 (+176), в Ямало-Ненецком автономном округе — 24 966 (+194), в Санкт-Петербурге — 100 864 (+2 926), в Мурманской области — 25 460 (+278), в Магаданской — 5 376 (+45), в Архангельской — 28 681 (+353), в Псковской — 11 035 (+169), в Новгородской — 10 426 (+178).