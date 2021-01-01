Мишустин заявил о сложной ситуации с коронавирусом в России

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Эпидемиологическая ситуации в России остается сложной, на фоне развития пандемии коронавируса власти создают по всей стране новые медицинские центры. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает «Россия 24».

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции пока остается сложной», — сказал он.

Мишустин отметил, что в связи с этим по всей стране в ускоренном режиме разворачивают новые многофункциональные медицинские центры. Их возведением заняты военнослужащие и гражданские специалисты Министерства обороны. Всего в 2020 году в России развернули уже более 20 таких центров.

О «непростой ситуации» с коронавирусом ранее говорил президент России Владимир Путин.