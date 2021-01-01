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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин заявил о сложной ситуации с коронавирусом в России

Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Эпидемиологическая ситуации в России остается сложной, на фоне развития пандемии коронавируса власти создают по всей стране новые медицинские центры. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает «Россия 24».

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции пока остается сложной», — сказал он.

Мишустин отметил, что в связи с этим по всей стране в ускоренном режиме разворачивают новые многофункциональные медицинские центры. Их возведением заняты военнослужащие и гражданские специалисты Министерства обороны. Всего в 2020 году в России развернули уже более 20 таких центров.

Как в России развивается эпидемия коронавируса. Инфографика
Общество

О «непростой ситуации» с коронавирусом ранее говорил президент России Владимир Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова 18 ноября сообщила, что сложная ситуация с распространением заболевания сложилась в десяти регионах страны: Чувашии, Коми, Мордовии, Севастополе, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Иркутской и Омской областях. Здесь зафиксировали наибольшую загруженность коечного фонда.

За прошедшие сутки в России выявили 25 173 новых заболевших COVID-19, это новый суточный рекорд. Общее число зараженных выросло до 2,11 млн человек.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Михаил Мишустин коронавирус Россия
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
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