Экс-глава офиса Зеленского попросил Путина «сделать шаг назад»

Андрей Богдан (Фото: Volodymyr Gontar / EPA / ТАСС)

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой «сделать шаг назад» в связи с минскими соглашениями по Донбассу. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналистке Ксении Собчак.

«Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. С точки зрения всего мира это будет поступок сильного. Это будет как раз победа», — сказал он.

На уточняющий вопрос о том, в чем может состоять этот шаг назад, Богдан заявил, что считает необходимым переподписать минские соглашения на других условиях.

По словам бывшего главы президентского офиса, существует некий альтернативный «алгоритм действий» в связи с ситуацией в Донбассе, о котором знает Путин. В чем заключается альтернатива, назвать Богдан отказался, мотивировав это тем, что не может говорить об этом из соображений конфиденциальности.