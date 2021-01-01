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Экс-глава офиса Зеленского попросил Путина «сделать шаг назад»

Андрей Богдан
Андрей Богдан (Фото: Volodymyr Gontar / EPA / ТАСС)

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой «сделать шаг назад» в связи с минскими соглашениями по Донбассу. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналистке Ксении Собчак.

«Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад. С точки зрения всего мира это будет поступок сильного. Это будет как раз победа», — сказал он.

На уточняющий вопрос о том, в чем может состоять этот шаг назад, Богдан заявил, что считает необходимым переподписать минские соглашения на других условиях.

По словам бывшего главы президентского офиса, существует некий альтернативный «алгоритм действий» в связи с ситуацией в Донбассе, о котором знает Путин. В чем заключается альтернатива, назвать Богдан отказался, мотивировав это тем, что не может говорить об этом из соображений конфиденциальности.

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Политика
Фото:Виталий Комар / AP

В начале сентября Богдан в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что первые годы президентства Владимира Зеленского Путин действительно надеялся решить проблему Донбасса, однако позднее ситуация изменилась. По словам Богдана, украинская сторона «кинула» Путина, не выполнив своих обещаний.

В июле Украина договорилась с непризнанными ДНР и ЛНР о бессрочном перемирии, которое вступило в силу 27 июля. В октябре Зеленский анонсировал пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса, среди которых будет закон об амнистии.

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