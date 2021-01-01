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В Киеве заявили о планах пролонгировать закон об особом статусе Донбасса

Фото:Михаил Соколов / ТАСС
Фото: Михаил Соколов / ТАСС

Закон об особом статусе Донбасса скорее всего будет пролонгирован, но без включения в него «формулы Штайнмайера». Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в интервью «ТСН».

«Скорее всего мы его (закон об особом статусе Донбасса — РБК.) пролонгируем, но без включенной «формулы Штайнмайера», — сказал Арестович.

Закон об особом статусе Донбасса Верховная рада приняла в 2014 году, однако он так и не был введен в действие. В 2018 году украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) в декабре 2019 года Верховная рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года.

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«Формула Штайнмайера» получила название по имени действующего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Документ был подписан 1 октября почти после четырех лет обсуждений.

Согласно этой идее, сначала в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, получивших особый статус, должны пройти выборы, при этом сам статус приобретет постоянную юридическую силу только после того, как ОБСЕ признает результаты голосования.

В сентябре член политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе в Минске по Донбассу Андрей Костин заявил, что «формулу Штайнмайера» планируется включить в закон об особом статусе Донбасса. При этом, по его словам, сейчас идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, «чтобы этот закон вместе с включенной «формулой Штайнмайера» работал с точки зрения права».

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