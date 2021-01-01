В Киеве заявили о планах пролонгировать закон об особом статусе Донбасса

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Закон об особом статусе Донбасса скорее всего будет пролонгирован, но без включения в него «формулы Штайнмайера». Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в интервью «ТСН».

«Скорее всего мы его (закон об особом статусе Донбасса — РБК.) пролонгируем, но без включенной «формулы Штайнмайера», — сказал Арестович.

Закон об особом статусе Донбасса Верховная рада приняла в 2014 году, однако он так и не был введен в действие. В 2018 году украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) в декабре 2019 года Верховная рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года.

«Формула Штайнмайера» получила название по имени действующего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Документ был подписан 1 октября почти после четырех лет обсуждений.