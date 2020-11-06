В ДНР заявили об эскалации на линии соприкосновения в Донбассе

Фото: Виталий Комар / AP

На линии соприкосновения между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и вооруженными силами Украины наблюдается эскалация. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, второй день подряд ДНР подвергается обстрелу со стороны Киева.

«За прошедшие сутки зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, выпущено 182 боеприпаса, в том числе 35 мин калибром 82 мм», — сказала Никонорова. По ее словам, 6 ноября обстрелы продолжились — за полдня украинские силы четыре раза открывали огонь по территории ДНР.

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