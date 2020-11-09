Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 76,95 (-0,24) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,14) Инвестиции, 13:11
Экономист Рубини: через 3 года биткоин и счета в банках станут бесполезны Крипто, 16:07 Новые ограничения из-за COVID-19 по всему миру. Главное Общество, 16:06 Рынок образования Европы: особенности организации EdTech-бизнеса Pro, 16:05 Фанаты назвали поведение Дзюбы «наплевательским отношением к «Зениту» Спорт, 16:02 Курс доллара впервые с сентября упал ниже ₽76 Инвестиции, 16:01 Одноклассники рассказали об убившем сослуживцев в Воронеже солдате Общество, 16:01 Акции Pfizer взлетели на 15% после новостей об успехе вакцины от COVID Инвестиции, 15:52 Основатель «Банки.ру» продал бизнес Технологии и медиа, 15:45 Писателя Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 15:44 Первые перестановки в правительстве Мишустина. Схема Политика, 15:42 Как изменится выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 15:40 Новая нормальность: почему Россию ждет бум коворкингов Недвижимость, 15:39 Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за критики выборов в США Политика, 15:37 Похороны Михаила Жванецкого в Москве. Фоторепортаж Общество, 15:29 
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Общество ,  
0 

Одноклассники рассказали об убившем сослуживцев в Воронеже солдате

Антон Макаров
Антон Макаров (Фото: cityvrn / VK)

Антон Макаров, убивший на военном аэродроме в Воронеже трех военнослужащих, был тихим и замкнутым, иногда у него случались конфликты и драки с другими подростками. Об этом РБК рассказали ученики школы № 7 города Ливны Орловской области, где учился Макаров.

«Учился он хорошо, но был всегда замкнутым, закрытым, мало с кем общался. Конфликты у него были и с одноклассниками, и с учителями, пару раз вызывали бабушку в школу. Из серьезного помню, что он мальчика по голове ударил стулом — у них была какая-то перепалка и он схватился за стул», — сообщила РБК одноклассница Макарова.

По ее словам, Антона воспитывали бабушка и дедушка. Мама жила в Израиле — сначала уехала на работу, потом вышла там замуж. Девушка добавила, что Антон хотел поступить в военное училище, но на какую специальность, не уточнял.

Застрелившего сослуживцев в Воронеже солдата-срочника задержали
Общество
Фото:Кристина Бражникова / ТАСС

Другая одноклассница Макарова, Ангелина, подтвердила, что считала его тихим и сдержанным, но, «если в его сторону говорили что-то не то», вел себя агрессивно.

«Учителям мог только нагрубить в ответ, а на одноклассников и кинуться. Но это редко было. Помню, что в начальной школе ударил одноклассника стулом по голове, и ещё со старшеклассником подрался», — объяснила она.

Собеседница РБК уточнила, что Антон жил с бабушкой и дедушкой. «С мамой, вроде, редко общался — ее в городе не было», — добавила девушка.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес

Еще один бывший ученик ливенской школы назвал Макарова «спокойным и замкнутым». «Не помню, чтобы за время обучения видел его в компании друзей или одноклассников», — отметил молодой человек.

Стала известна личность убившего сослуживцев в Воронеже солдата-срочника
Общество
Антон Макаров

Татьяна Перова, учившаяся в параллельном классе, также охарактеризовала Антона как тихого и спокойного человека.

Утром 9 ноября солдат-срочник открыл стрельбу на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем. Погибли три человека, один пострадал, сейчас он в реанимации. Злоумышленник скрылся, его позже задержали.

ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили, что нападавший — 20-летний Антон Макаров, его призвали в армию из Воронежа весной этого года.

Военный следственный отдел СКР по Воронежскому гарнизону возбудил в отношении Макарова уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК России (убийство двух или более лиц; хищение оружия).

Воронеж солдат-срочник убийство воинская часть новости
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
Материалы по теме
Солдат открыл стрельбу на военном аэродроме под Воронежем
Общество
Открывший стрельбу на военном аэродроме в Воронежской области сбежал
Общество
Власти назвали имена и звания убитых в Воронежской области военных
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter