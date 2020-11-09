Одноклассники рассказали об убившем сослуживцев в Воронеже солдате

Антон Макаров (Фото: cityvrn / VK)

Антон Макаров, убивший на военном аэродроме в Воронеже трех военнослужащих, был тихим и замкнутым, иногда у него случались конфликты и драки с другими подростками. Об этом РБК рассказали ученики школы № 7 города Ливны Орловской области, где учился Макаров.

«Учился он хорошо, но был всегда замкнутым, закрытым, мало с кем общался. Конфликты у него были и с одноклассниками, и с учителями, пару раз вызывали бабушку в школу. Из серьезного помню, что он мальчика по голове ударил стулом — у них была какая-то перепалка и он схватился за стул», — сообщила РБК одноклассница Макарова.

По ее словам, Антона воспитывали бабушка и дедушка. Мама жила в Израиле — сначала уехала на работу, потом вышла там замуж. Девушка добавила, что Антон хотел поступить в военное училище, но на какую специальность, не уточнял.

Другая одноклассница Макарова, Ангелина, подтвердила, что считала его тихим и сдержанным, но, «если в его сторону говорили что-то не то», вел себя агрессивно.