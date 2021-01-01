Алиев заявил о наличии доказательств привлечения Арменией наемников в НРК

Президент также рассказал, что время военных действий Армения грубо нарушала гуманитарные нормы, так как подвергала ежедневной бомбардировке некоторые населенные пункты Азербайджана. По его словам, в результате этих ударов погибли 94 мирных жителя, еще более 400 человек получили ранения.

Ранее Армения обвиняла Азербайджан в привлечении наемников из Сирии. В ноябре премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что у Еревана есть исчерпывающие доказательства того, что тысячи наемников были завербованы и перевезены при поддержке Турции в Азербайджан. Тогда в ответ Баку также обвинил армянскую сторону в привлечении наемников из Сирии и Ближнего Востока.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября. Урегулировать конфликт удалось в ходе трехностонних переговоров глав России, Армении и Азербайджана. Сейчас в зоне конфликта за соблюдением режима прекращения огня следят около 2 тыс. российских миротворцев, которые пробудут там следующие пять лет.