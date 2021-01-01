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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев заявил о наличии доказательств привлечения Арменией наемников в НРК

Для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе Ереван привлекал наемных военнослужащих из Франции, США, Ливана, Канады, Грузии и других стран. Соответствующие доказательства есть в распоряжении Баку. Об этом в ходе встречи с министром обороны России Сереем Шойгу заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает агентство APA.

«Армения активно использовала иностранных наемников. У нас есть многочисленные фото- и видеодокументы, у нас есть паспорта иностранных граждан, в частности, граждан Франции, США, Ливана, Канады и других стран, Грузии», — сказал он.

Глава государства отметил, что привлечение иностранных наемников со стороны Армении является недопустимым.

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Сергей Шойгу и Ильхам Алиев

При этом он подчеркнул, что несмотря на эти данные, «результат военных действий всем известен». По его словам, достичь политического урегулирования конфликта удалось благодаря блестящей военной победе азербайджанской армии.

Президент также рассказал, что время военных действий Армения грубо нарушала гуманитарные нормы, так как подвергала ежедневной бомбардировке некоторые населенные пункты Азербайджана. По его словам, в результате этих ударов погибли 94 мирных жителя, еще более 400 человек получили ранения.

Шойгу на встрече с Алиевым заявил о соблюдении перемирия в Карабахе
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Фото:Reuters

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Ранее Армения обвиняла Азербайджан в привлечении наемников из Сирии. В ноябре премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что у Еревана есть исчерпывающие доказательства того, что тысячи наемников были завербованы и перевезены при поддержке Турции в Азербайджан. Тогда в ответ Баку также обвинил армянскую сторону в привлечении наемников из Сирии и Ближнего Востока.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября. Урегулировать конфликт удалось в ходе трехностонних переговоров глав России, Армении и Азербайджана. Сейчас в зоне конфликта за соблюдением режима прекращения огня следят около 2 тыс. российских миротворцев, которые пробудут там следующие пять лет.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Нагорный Карабах конфликт Ильхам Алиев Азербайджан Армения
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