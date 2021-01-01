Алиев заявил о наличии доказательств привлечения Арменией наемников в НРК

Президент также рассказал, что время военных действий Армения грубо нарушала гуманитарные нормы, так как подвергала ежедневной бомбардировке некоторые населенные пункты Азербайджана. По его словам, в результате этих ударов погибли 94 мирных жителя, еще более 400 человек получили ранения.
Ранее Армения обвиняла Азербайджан в привлечении наемников из Сирии. В ноябре премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что у Еревана есть исчерпывающие доказательства того, что тысячи наемников были завербованы и перевезены при поддержке Турции в Азербайджан. Тогда в ответ Баку также обвинил армянскую сторону в привлечении наемников из Сирии и Ближнего Востока.
Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября. Урегулировать конфликт удалось в ходе трехностонних переговоров глав России, Армении и Азербайджана. Сейчас в зоне конфликта за соблюдением режима прекращения огня следят около 2 тыс. российских миротворцев, которые пробудут там следующие пять лет.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.