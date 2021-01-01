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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Шойгу на встрече с Алиевым заявил о соблюдении перемирия в Карабахе

Фото:Reuters
Фото: Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку заявил о соблюдении режима прекращения огня в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

По словам Шойгу, с момента подписания совместного соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе миротворческие силы встали на те позиции, которые были определены. В частности, они заняли 23 поста. Кроме того, для обеспечения безопасности на линии соприкосновения под контроль были взяты основные магистрали.

«Началось возвращение беженцев. Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты. За это время режим прекращения огня соблюдается, и я уверен в том, что будет так и дальше», — сказал Шойгу.

В свою очередь, Алиев высоко оценил усилия российских военных по стабилизации обстановки в регионе.

«На наш взгляд, положения заявления выполняются успешно. Это еще раз демонстрирует готовность и азербайджанской и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование», — сказал президент Азербайджана.

Шойгу прибыл в Баку 21 ноября. В ходе визита министр провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым. За несколько часов до визита в Баку глава Минобороны России в составе российской делегации провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В состав делегации также вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие члены правительства.

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Пашинян поблагодарил Шойгу за поддержку во время военных действий из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

10 ноября Ереван, Баку и Москва заключили совместное соглашение о прекращении боевых действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Кроме того, стороны договорились о размещении российского миротворческого контингента для сохранения стабильности в регионе.

Сергей Шойгу Баку Ильхам Алиев конфликт в Нагорном Карабахе
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