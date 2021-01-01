Шойгу на встрече с Алиевым заявил о соблюдении перемирия в Карабахе

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Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку заявил о соблюдении режима прекращения огня в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

По словам Шойгу, с момента подписания совместного соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе миротворческие силы встали на те позиции, которые были определены. В частности, они заняли 23 поста. Кроме того, для обеспечения безопасности на линии соприкосновения под контроль были взяты основные магистрали.

«Началось возвращение беженцев. Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты. За это время режим прекращения огня соблюдается, и я уверен в том, что будет так и дальше», — сказал Шойгу.

В свою очередь, Алиев высоко оценил усилия российских военных по стабилизации обстановки в регионе.

«На наш взгляд, положения заявления выполняются успешно. Это еще раз демонстрирует готовность и азербайджанской и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование», — сказал президент Азербайджана.