Алиев заявил о точке в многолетнем противостоянии по Карабаху

Сергей Шойгу и Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Заявление лидеров Азербайджана, Армении и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе поставило точку в многолетнем противостоянии. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает 1news.

«После 44 дней вооруженной борьбы, вооруженных действий был подписан документ, который считаю очень важным политическим документом, который по существу ставит точку в многолетнем противостоянии», — заявил Алиев.

Также глава государства выразил благодарность руководству России и лично президенту Владимиру Путину «за активное личное участие в подготовке и принятии этого важного политического документа».

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