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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев заявил о точке в многолетнем противостоянии по Карабаху

Сергей Шойгу и Ильхам Алиев
Сергей Шойгу и Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Заявление лидеров Азербайджана, Армении и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе поставило точку в многолетнем противостоянии. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает 1news.

«После 44 дней вооруженной борьбы, вооруженных действий был подписан документ, который считаю очень важным политическим документом, который по существу ставит точку в многолетнем противостоянии», — заявил Алиев.

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Также глава государства выразил благодарность руководству России и лично президенту Владимиру Путину «за активное личное участие в подготовке и принятии этого важного политического документа».

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21 ноября состоялся визит российской делегации в Армению и Азербайджан. Он происходит на фоне начала миротворческой миссии в Карабахе, которая началась после подписания соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией в ночь на 10 ноября. По условиям соглашения Баку получил несколько районов непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а Россия для контроля за соблюдением режима прекращения огня ввела в регион миротворцев.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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