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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян заявил об участии тысяч сирийских наемников в боях в Карабахе

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Большое количество наемников из Сирии завербованы Турцией и переправлены в Азербайджан для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе, написал в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Теперь есть полные и исчерпывающие доказательства того, что тысячи наемников были завербованы в Сирии, перевезены Турцией в Азербайджан и вовлечены в военную агрессию против Нагорного Карабаха», — сообщил Пашинян.

Он добавил, что скоро появятся новые доказательства участия сирийских наемников в боевых действиях.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Уже на следующий день Ереван и Баку обвинили друг друга в переброске наемников из Сирии в зону боевых действий.

Ереван обвинил Баку в создании террористических баз в Нагорном Карабахе
Общество
Фото:AP


Посол Армении в России Вардан Тоганян утверждал, что Турция перебросила в Азербайджан около 4 тыс. боевиков из Сирии. В свою очередь начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы говорил, что среди убитых армянских военных в Нагорном Карабахе были этнические армяне — наемники из Сирии и стран Ближнего Востока.

О том, что Турция направила в Нагорный Карабах сотни сирийских наемников, также сообщили источники газеты The Wall Street Journal.

Азербайджан не раз опровергал использование наемников. Президент страны Ильхам Алиев заявил, что ни одна страна не может предоставить доказательства использования Баку бойцов из других стран. Турция также опровергает обвинения в переброске в Нагорный Карабах боевиков из Сирии.

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