Пашинян заявил об участии тысяч сирийских наемников в боях в Карабахе

Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Большое количество наемников из Сирии завербованы Турцией и переправлены в Азербайджан для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе, написал в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Теперь есть полные и исчерпывающие доказательства того, что тысячи наемников были завербованы в Сирии, перевезены Турцией в Азербайджан и вовлечены в военную агрессию против Нагорного Карабаха», — сообщил Пашинян.

Он добавил, что скоро появятся новые доказательства участия сирийских наемников в боевых действиях.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Уже на следующий день Ереван и Баку обвинили друг друга в переброске наемников из Сирии в зону боевых действий.

Посол Армении в России Вардан Тоганян утверждал, что Турция перебросила в Азербайджан около 4 тыс. боевиков из Сирии. В свою очередь начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы говорил, что среди убитых армянских военных в Нагорном Карабахе были этнические армяне — наемники из Сирии и стран Ближнего Востока.