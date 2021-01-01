Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Как пандемия повлияла на бизнес в России. Цифры и факты РБК и SAP, 13:48 Экс-тренер «Зенита» назвал недопустимым возвращение Дзюбе роли капитана Спорт, 13:45 Туроператорам изменили правила компенсации из-за COVID-19 Общество, 13:43 В столице Казахстана произошел взрыв в кафе Общество, 13:39 Первая колонна с гумпомощью от МЧС России прибыла в Степанакерт Политика, 13:30 Шойгу из Еревана приехал в Баку Политика, 13:14 UFC назвал следующего соперника Тони Фергюсона Спорт, 13:10 Шойгу попросил Минобороны Армении обеспечить строгое соблюдение перемирия Политика, 13:03 Двухуровневая квартира на Китай-городе: жить в Москве Гиляровского РБК и INSIGMA, 12:59 Пашинян поблагодарил Шойгу за поддержку Политика, 12:56 Глава UFC назвал возможных соперников Хабиба в случае его возвращения Спорт, 12:52 Суд в США приостановил дело экс-владельцев ЮКОСа о взыскании $50 млрд Общество, 12:51 Как индийский финансист стал самым выдающимся банкиром — The Economist Pro, 12:45 В какие рестораны пойти на этих выходных в Москве Стиль, 12:14
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Шойгу из Еревана приехал в Баку

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Баку, передает «РИА Новости».

За несколько часов до этого министр обороны побывал в Армении в составе российской делегации, куда также входят глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук.

В Ереване Шойгу встретился со своим армянским коллегой и премьер-министром страны Николом Пашиняном. По словам главы Минобороны, Москва нацелена на недопущение дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе.

Шойгу попросил Минобороны Армении обеспечить строгое соблюдение перемирия
Политика
Фото:Дмитрий Ловецкий / AP

Кроме ситуации в спорном регионе стороны обсуждали двусторонние отношения Москвы и Еревана, военно-техническое сотрудничество. Пашинян в ходе встречи выразил благодарность России за поддержку и надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности и вооруженных сил.

Визит делегации из Москвы в Армению и Азербайджан происходит на фоне начала миротворческой миссии российских военных в Карабахе. После подписания соглашения между странами 9 ноября на пограничной территории разместились почти 2 тыс. российских военных и несколько сотен единиц техники.

В задачи миротворцев входит патрулирование армяно-азербайджанской границы, контроль за соблюдением режима прекращения огня и обеспечение передвижения по лачинскому коридору, который связывает Нагорный Карабах и Армению.

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной РБК Pro: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой
Сергей Шойгу Азербайджан визит
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
Материалы по теме
Шойгу попросил Минобороны Армении обеспечить строгое соблюдение перемирия
Политика
Шойгу на встрече с Пашиняном заявил о визите в Ереван с «большим планом»
Политика
Шойгу прибыл в Ереван
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter