Шойгу из Еревана приехал в Баку

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Баку, передает «РИА Новости».

За несколько часов до этого министр обороны побывал в Армении в составе российской делегации, куда также входят глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук.

В Ереване Шойгу встретился со своим армянским коллегой и премьер-министром страны Николом Пашиняном. По словам главы Минобороны, Москва нацелена на недопущение дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе.

Кроме ситуации в спорном регионе стороны обсуждали двусторонние отношения Москвы и Еревана, военно-техническое сотрудничество. Пашинян в ходе встречи выразил благодарность России за поддержку и надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности и вооруженных сил.