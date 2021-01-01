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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Шойгу на встрече с Пашиняном заявил о визите в Ереван с «большим планом»

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Российская делегация прибыла в Ереван с «большим планом». Об этом заявил на встрече с премьер-министром Армении министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова приводятся на сайте правительства Армении.

По словам Шойгу, Москва намерена не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе.

«Главная задача — это недопущение кровопролития. Это та задача, которая поставлена перед нами верховным главнокомандующим. Мы намерены и настроены на выполнение этой задачи», — сказал российский министр.

В ходе беседы с главой Минобороны России Никол Пашинян заявил, что Армения всегда ощущала поддержку со стороны Москвы.

«Конечно, до войны был трудный период, но сейчас более сложные времена, и мы надеемся, что за это время сможем углубить наше сотрудничество с Российской Федерацией, в том числе в сфере безопасности, и не только в сфере безопасности, но и в военно-техническом сотрудничестве», — сказал Пашинян.

Он также выразил уверенность в том, что в будущем стратегическое партнерство и братская дружба Армении с Россией продолжат углубляться, а совместное взаимодействие стран станет более тесным и более стратегическим.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся ситуации в Нагорном Карабахе, а также вопрос сотрудничества между Арменией и Россией в военно-технической сфере.

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Никол Пашинян

Сергей Шойгу в составе российской межведомственной делегации прибыл в Ереван 21 ноября. Помимо Шойгу, в Ереван приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие представители российского правительства. 

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным договорились о прекращении боевых действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Также в зоне конфликта было решено развернуть миротворческий контингент России для сохранения стабильности в регионе. 

Согласно договоренностям Азербайджану будут переданы земли, занятые во время вооруженного конфликта, и ряд территорий в трех районах Нагорного Карабаха, потерянных еще в 1990-е годы. В свою очередь, Армения обязана вывести из региона свои войска, однако ей гарантируется транспортный коридор в Карабах.

Сергей Шойгу Армения Ереван Никол Пашинян конфликт в Нагорном Карабахе
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +26021 Случаев 2 млн +24822 Умерли 35,7 тыс. +467
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